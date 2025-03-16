حزب العدل يعلن التوقيع على عدد من البروتوكولات للاستثمار في الطاقة الشمسية

قال المهندس أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن الحزب أطلق مبادرة لدعم ريادة الأعمال في مجال الطاقة الشمسية، معلنًا بدء تدريبات مُكثفة في أمانات الحزب بمحافظات الصعيد حول التنمية المستدامة واستخدامات الطاقة الشمسية؛ موضحًا أن تلك الخطوة تأتي في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.

وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الأحد، أن مبادرة دعم ريادة الأعمال في مجال الطاقة الشمسية تستهدف بما لا يدع مجالا للشك مساعدة رواد الأعمال من الشباب على الاستفادة من الطاقة الشمسية في مشروعاتهم الصناعية والزراعية، من خلال تقديم تدريبات وورش عمل متخصصة على أيدي أكاديميين وخبراء من شركات رائدة في المجال.

توفير حوافز وتسهيلات للراغبين في الاستثمار

وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن الحزب سيوقع خلال الفترة المقبلة عددًا من البروتوكولات مع شركات متخصصة لتوفير حوافز وتسهيلات للراغبين في الاستثمار في الطاقة الشمسية.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات في أبريل بمحافظة سوهاج، على أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر، لتشمل جميع أمانات الحزب بمحافظات الصعيد.