أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة.. محمد رمضان يدعم إبراهيم شيكا.. غزة تواجه كارثة إنسانية| أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات القليلة الماضية نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة، قائلا: "الرئيس السيسي حضر حفل إفطار مع طلاب أكاديمية الشرطة وأسر الطلاب".





المفتي يوضح حدود الأمانة في العلاقة بين الزوج وزوجته .. ماذا قال؟

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الأمانة تعد واحدة من أهم الأخلاق التي عُرف بها الأنبياء والمرسلون عبر التاريخ، بدءًا من سيدنا آدم عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم نقل لنا تأكيدًا واضحًا على هذه الحقيقة من خلال تكرار عبارة (إني لكم رسول أمين) في وصف عدد من الأنبياء، مما يبرز المكانة العظيمة لهذه الفضيلة التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم.



غزة تواجه كارثة إنسانية مع استمرار الحصار والتصعيد العسكري

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بشير جبر، من خان يونس، بأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة كارثية، خاصة مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 15 يومًا، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء، المياه، والوقود، وفاقم من معاناة السكان في شهر رمضان الكريم.



تقارير إعلامية: استمرار دخول الفلسطينيين المصابين فى غزة إلى مصر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عبد المنعم إبراهيم، من معبر رفح، بأن الدفعة الرابعة من المصابين الفلسطينيين عبرت إلى الأراضي المصرية، حيث وصل 23 جريحًا ومريضًا برفقة 37 مرافقًا، في إطار الجهود المصرية المستمرة لاستقبال الحالات الحرجة من قطاع غزة.



من بلدك وعيلتك الكبيرة| محمد رمضان يدعم إبراهيم شيكا لاعب الزمالك بملبغ مالي

طالب الفنان محمد رمضان بالدعاء ودعم اللاعب إبراهيم شيكا لاعب نادى الزمالك المصاب بالسرطان.

نتنياهو يعلن إقالة رئيس الشاباك لهذا السبب

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر إقالة رئيس الشاباك رونين بار بسبب انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت.



القاهرة الإخبارية: غارات أمريكية توقع خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على مواقع الحوثيين في اليمن أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، مشيراً إلى أن هناك ما لا يقل عن 30 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب، فيما لم يتم الكشف حتى اللحظة عن هويات القتلى.



أشرف بن شرقي يكشف سر مقولة "للقاهرة لون واحد"

كشف المغربي أشرف بن شرقي سر مقولة "للقاهرة لون واحد"، أثناء تقديمه لجماهير النادي الأهلي عقب إتمام الأحمر التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي، قائلا: "لما قولت القاهرة لون كنت أقصد الأهلي".



قدم لهم جوائز.. عمرو الليثي يلتقي بالقائمين على تكية الرحمن

تحت شعار " هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم " ذهبت كاميرا أجمل ناس علي شاشة الحياة الي شتي بقاع الجمهورية ، والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي مع القائمين علي مبادرة " تكية الرحمن " .



حقيقة وجود خلاف بين أكرم حسني والمخرج شريف عرفة بسبب فيلم الأنس والنمس

أكد الفنان أكرم حسني، أن ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين المخرج الكبير شريف عرفة، بعدما انسحب من فيلم "الإنس والنمس"، غير صحيح، مشيرا إلى أنه أنه لا يمكن أن يختلف مع مخرج بقيمة وتاريخ شريف عرفة، فالمخرج رشحه للفيلم، وعند بداية العمل سأله عما إذا كان يمكنه المشاركة في مناقشة الأفكار، لكنه طلب منه الانتظار حتى يكتمل السيناريو ثم يُبدي ملاحظاته عليه.



هقضي على مسيرتها الفنية.. شذى حسون تكشف تفاصيل خلافها مع أحلام الإماراتية

كشفت الفنانة شذى حسون، عن حقيقة تصريحاتها في وقت سابق بأنها ضعيفة والفنانة الإماراتية أحلام تحاربها، وأنها توعدت بإنهاء مسيرة أحلام فنيا.