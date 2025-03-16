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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع حارس مرمى نادي اهناسيا ببنى سويف في حادث تصادم

حارس مرمي بني سويف
حارس مرمي بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

لقى حارس مرمى نادي اهناسيا بمحافظة بنى سويف، مصرعه اليوم الأحد، فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي، أثناء عودته إلى منزلة قادماً  من القاهرة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق بنى سويف الصحراوى الغربى، أسفر عن مصرع حارس مرمى نادي اهناسيا بمحافظة بنى سويف، وإصابة شخص آخر، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين مصرع يوسف مسعود، حارس مرمى نادي اهناسيا، المشارك في مسابقة الاتحاد المصرى لكرة القدم بالدرجة الرابعة، نجل الكابتن محمد مسعود، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف، ونجل شقيق الكابتن أحمد مسعود، حارس مرمى نادي الجونة، وتم إيداع الجثة إلى مشرحة المستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بني سويف اهناسيا ببا

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