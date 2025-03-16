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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أجندة حافلة بالليالي الرمضانية لقصور الثقافة هذا الأسبوع

أجندة حافلة بالليالي الرمضانية لقصور الثقافة هذا الأسبوع
أجندة حافلة بالليالي الرمضانية لقصور الثقافة هذا الأسبوع
أ ش أ

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، هذا الأسبوع أجندة ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ من مساء اليوم /الأحد/، حتى /السبت/ المقبل (22 مارس)، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

"ملتقى الطور للإنشاد الديني" 
تنطلق في التاسعة مساء اليوم فعاليات "ملتقى الطور للإنشاد الديني"، على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.
ويشهد الملتقى تقديم عروض فنية مميزة بمشاركة فرق الإنشاد من عدة محافظات، بهدف تسليط الضوء على تراث الإنشاد الديني، وتعزيز دور الثقافة في ترسيخ القيم الروحانية والتواصل مع الموروث الفني الذي يجسد روح الشهر الكريم.
وتفتتح الفعاليات بعرض لفرقة الإنشاد الديني والتراث الصوفي بالنمسا الأقصرية.

ليالي رمضان 
ويشهد هذا الأسبوع استمرار فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، من خلال البرنامج المكثف لهيئة قصور الثقافة والذي يضم أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم.

عروض وورش فنية 
وتقدم هيئة قصور الثقافة فعاليات متنوعة في إطار مشاركتها في الدورة الثالثة عشرة بمعرض فيصل الرمضاني للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة.


ويشهد اليوم عرضا فنيا لفرقة بني سويف للفنون الشعبية، بجانب مجموعة كبيرة من الورش الفنية للأطفال.


ويشتمل جناح هيئة قصور الثقافة بالمعرض على مجموعة متنوعة من أحدث الإصدارات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الكتب التي شاركت بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة.

الصالون الثقافي بقصر الإبداع
وتعزيزا للوعي الثقافي، تقيم هيئة قصور الثقافة، في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء، فعاليات الصالون الثقافي لقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، في دورته الخامسة.


ويشهد الصالون لقاء بعنوان "العبادات في رمضان بين الفريضة والسنة" ويستضيف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بالشهر الكريم.

معرض بمركز محمود مختار
ويشهد مركز محمود مختار الثقافي، استمرار معرض "الحرف التراثية"، الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة د. وليد قانوش.
ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال نتاج الورش الفنية الخاصة بمبادرة "دوّر تتطور" التي نفذتها الهيئة في عدد من المحافظات المصرية، ويستمر حتى 20 مارس بهدف الحفاظ على التراث الفني ودعم الإبداع الحرفي.


كما تحفل الأجندة بباقة متنوعة من اللقاءات الأدبية والتوعوية، إلى جانب الورش الفنية والحرفية، الأفلام المجانية بقصر السينما، والفعاليات المقامة احتفالا بعيد الربيع، واليوم العالمي للمرأة، والعيد القومي لمحافظة الفيوم.

دعم الإبداع الحرفي الصالون الثقافي بقصر الإبداع وزارة الثقافة ليالي رمضان

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