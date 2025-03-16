محمد أبو العينين: مستشفى 57 بدأ بمبادرة لجمع الدم ودعم الناس ساعد في بنائها

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ، تفاصيل جديدة عن مشاركته في مستشفي 57357 لسرطان الأطفال، مشيرا إلى أن المستشفى بنت بالتبرعات.

هذا من فضل ربي وفي البداية عملنا مبادرات لتجميع الدم

واضاف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ، خلال مشاركته في بودكاست "بداية جديدة"، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، أن :"هذا من فضل ربي وفي البداية عملنا مبادرات لتجميع الدم، وكان هناك عجز في وجود اكياس الدم في مصر، وعملنا دور في تجميع الدم".

وتابع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ، أن تم بناء المستشفى بالتبرعات من الجميع وبشكل غير عادي وربنا يبارك لكل اللي شارك في بناء المستشفى.

وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ، إلى أن مستشفى 57 بدأت بمبادرة لجمع الدم ودعم الناس ساعد في بناءها.