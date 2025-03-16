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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعليق ناري من شاهيناز عن المساكنة.. ماذا قالت؟

شاهيناز
شاهيناز
يوسف أيمن

أكدت الفنانة شاهيناز موقفها الرافض لفكرة المساكنة، مشددة على أنها من المحرمات التي تتنافى مع تعاليم جميع الأديان السماوية، وليس الدين الإسلامي فقط، إلى جانب مخالفتها للعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية المتعارف عليها في المجتمعات.

وأضافت شاهيناز خلال لقائها في الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "أنا إنسانة متدينة، وأرى أن هذا الأمر لا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال. البعض قد يحاول الترويج لهذه الفكرة، لكنني لا أفهم الهدف من ذلك، خاصة أن كل المبادئ الدينية والأخلاقية والاجتماعية ترفضه تمامًا."

وأوضحت أن مسئولية الكلمة التي تخرج من أي شخص عام، وخاصة الفنانين والمشاهير، كبيرة، حيث قالت: "الكلمة أمانة، ولا يمكنني الإدلاء بتصريحات مائعة أو غامضة حتى لا يساء فهمها من قبل الأجيال الجديدة، سواء الشباب أو الأطفال، فيعتقدون أن مثل هذه الأمور مقبولة."

وشددت شاهيناز على ضرورة توعية الشباب بمثل هذه القضايا، مؤكدة أن العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون في إطار الزواج الشرعي، حيث قالت: "يجب أن يكون الجيل الجديد مدركًا أن الرجل والمرأة لا يمكن أن يعيشان معًا في منزل واحد دون زواج، فهذا أمر محرم ولا جدال فيه."
 

شاهيناز المحرمات خط أحمر الفنانين محمد موسى

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