الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: موجة أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس سوف يشهد موجة انخفاض جديدة في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، يصاحب ذلك موجة أمطار متفاوتة الشدة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس، اعتبارا من يوم الثلاثاء سوف تبدأ موجة انخفاض في درجات الحرارة، لتعود الأجواء مائلة للبرودة نهارا وباردة ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الشبورة المائية، كعامل مؤثر خلال هذه الفترة، تحديدا خلال فترات الصباح الباكر على مناطق المسطحات المائية والطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن موجة الأمطار التي من المتوقع أن يشهدها البلاد، اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري، وتحديدا الأربعاء، سوف تكون على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال فترة عود الأجواء الباردة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 23 إلى 27 درجة

والسواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة

وشمال الصعيد تتراوح ما بين 24 إلى 33 درجة

وجنوب الصعيد تتراوح ما بين 27 إلى 38 درجة

وحذرت هيئة الأرصاد، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، ما بين ارتفاع مفاجئ وعودة الانخفاض مرة أخرى المتزامن مع انتهاء فصل الشتاء.