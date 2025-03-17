أول تعليق من خامنئي بعد الهجوم الأمريكي على الحوثيين

علّق المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء الأحد، على الهجمات الأمريكية التي استهدفت جماعة الحوثي في اليمن، مؤكدًا أن الشعب اليمني سينتصر حتمًا.

وشدد على أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحقيق هذا النصر، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وأشار خامنئي إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها مرعوبون من صمود الشعوب الإسلامية، معتبرًا أن هذا الصمود سيؤتي ثماره قريبًا، على حد وصفه.

دعوة لوقف التصعيد

في سياق متصل، دعت الأمم المتحدة، يوم الأحد، إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية بين الحوثيين والولايات المتحدة، على خلفية التصعيد المتزايد بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تتابع بقلق بالغ الهجمات الأمريكية المتكررة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن التقارير الأولية تفيد بسقوط قتلى وجرحى جراء هذه الضربات.

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة تشعر أيضًا بالقلق من استمرار تهديدات الحوثيين باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، داعيًا إلى التهدئة والحوار كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إن الهجمات الجوية الأمريكية على الحوثيين تحمل رسالة واضحة إلى إيران.

وأكد روبيو أن الحوثيين لا يمكنهم شن مثل هذه الهجمات دون دعم مباشر من طهران، مشددًا على أن الضربات الأمريكية ستستمر حتى يتم القضاء على قدرة الحوثيين على استهداف السفن العسكرية والتجارية الدولية.

وأضاف أن إيران تتحمل مسؤولية دعم الحوثيين، وإذا استمرت في ذلك، فستواجه عواقب مباشرة، في إشارة إلى احتمال تصعيد المواجهة الأمريكية ضد طهران في المستقبل القريب.