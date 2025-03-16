البيت الأبيض: الضربات الجوية قتـ لت العديد من قادة الحوثيين في اليمن

كشفت الوكالة الفرنسية للأنباء عن البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة قتلت العديد من قادة الحوثيين الرئيسيين في ضرباتها على اليمن.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مقتل 31 شخص

وأودت الغارات الأمريكية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن إلى مقتل 31 شخصا، بحسب ما اعلنت عنه وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

وبحسب مصادر يمنية فأن الغارات الأمريكية استهدفت منازل قياديين في جماعة الحوثي

في صنعاء طالت غارة منزل حسن عبد القادر شرف الدين، المسؤول عن المخلصات المالية لتجارة النفط والغاز لدى الحوثيين.

فيما استهدفت غارة منزل علي فاضل، وهو أحد قيادات الملاحة البحرية في غرف العمليات الحوثية.

ويشار الي ان منزل فاضل في السابق مقرا لقناة “المسيرة” التلفزيونية الناطقة باسم الحوثيين.