طارق الشناوي: محمد رمضان فنان موهوب ولكن تصريحاته الكثيرة تقلل من موهبته

أكد طارق الشناوي الناقد الفني أن محمد رمضان، فنان موهوب، ولكن تصريحاته الكثيرة تقلل من موهبته، مشيرا إلى أنه لديه رصيد كبير للجماهير والبرنامج الذي يقوم به لن يعوضه عن أدائه الفني.

وقال طارق الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أن رامز جلال قدم نفس الفكرة برغم الانتقادات التي يتم توجيهها، مؤكدا أن رامز هو الأداة لنجاح البرنامج خاصة أن البرنامج يحقق شهرة طاغية ودائما ما يبحث عن الترند والمكسب المادي.

وتابع الناقد الفني، أن خالد صالح أحد عباقرة الفن التمثيلي، ودائما ما قدم اعمال مميزة.

نفتقد الفنان يحيى الفخراني

وأشار طارق الشناوي إلى أنه نفتقد الفنان يحيى الفخراني وأعماله المميزة في رمضان