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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم.. جامعة عين شمس تطلق الدورة الرمضانية لخريجيها

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

تحرص جامعة عين شمس على التواصل المستمر مع خريجيها وتعزيز الروابط بينهم، وأعلنت الجامعة برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن إطلاق الدورة الرمضانية لخريجيها، والتي ستقام يومي 17 و 18 مارس.

تنظم هذه الدورة رابطة خريجي جامعة عين شمس، وتشمل مسابقات رياضية متنوعة في كرة القدم، حيث تم تخصيص فرق للشباب وأخرى للبنات، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الخريجين للمشاركة.

وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار حرص قطاع التعليم والطلاب على توفير أفضل الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأسرهم، تعلن الجامعة عن فتح باب الحجز في مصيف عائلات الجامعة برأس البر.

يتميز المصيف بموقعه المتميز وشققه الفندقية المجهزة، بالإضافة إلى توفير خدمة الانتقالات بأتوبيسات سياحية فاخرة.

وذلك في الفتره من الرابع من يوليو وحتى الخامس من سبتمبر مدة الفوج: ٨ أيام - ٧ليالٍ ويمكن الحجز بالتقسيط عن طريق سداد مبلغ 1000 جنيه لكل شقة ويمكن الحجز من خلال مقر إدارة نادي أون - مبنى المكتبة المركزية - خلف بنك مصر.

يأتي ذلك تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

تهدف الجامعة من خلال هذا المصيف إلى توفير تجربة ممتعة ومريحة لجميع المستفيدين، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الجامعة.

جامعة عين شمس الدورة الرمضانية إطلاق الدورة الرمضانية

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