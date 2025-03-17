بإطلالة رمضانية مميزة.. أحدث ظهور لداليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، صورا جديدة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بإطلالة رمضانية مميزة.

ظهرت فيها داليا مرتدية عباءة بألوان زاهية من الأخضر والأزرق .

فيلم سنو وايت

وأشادت الفنانة داليا البحيري بفيلم “ سنو وايت ”، والذي أقيم عرضه الخاص ، ليلة أمس في إحدى السينمات بالشيخ زايد.

ونشرت داليا البحيري عبر صفحتها الرسمية علي موقع إنستجرام قائلة: امبارح حضرت العرض الخاص لفيلم سنو وايت.. حقيقي استمتعت جدا بكل لحظة وكل كادر في الفيلم.. فيلم جميل بيقدم رسالة مهمة تدعو للتفكر والتأمل تدعو لتقبل الآخر وعدم التنمر علي خلق ربنا.. رسالة انك لازم تتقبل نفسك وتحبها لأن دي الطريقة اللي تخلي غيرك يقدرك ويحبك.. باختصار فيلم ملهم وروحوا شوفوه.

وأضافت: “هتتبسطوا جدا.. مريم البطلة مع انها بتقف قدام الكاميرا وتمثل لأول مرة إلا انها معبرة جدا وشاطرة وتدخل القلب بدون استئذان أما تغريد المخرجة فأنا الحقيقة منبهرة بيها لأنها شاطرة عندها إيقاع ووجهة نظر وكادراتها تحفة مفيش مشهد بيعدي كده.. الكاميرا بتتكلم تعبر عن هي عايزة تقول ايه في كل مشهد”.