قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
سورة تمنع الفقر وتوسع الرزق في رمضان.. أوصى النبي بقراءتها
الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
الحلقة 17 من مسلسل إش إش.. مي عمر تكتشف حملها
طارق الشناوي: محمد فؤاد شتمني في أحد البرامج بألفاظ يحاسب عليها القانون
بعلامة النصر.. زيزو يعبر عن فرحته بالانضمام لمنتخب مصر
طارق الشناوي: محمد رمضان فنان موهوب ولكن تصريحاته الكثيرة تقلل من موهبته
طارق الشناوي: أشغال شقة أفضل عمل كوميدي تم تقديمه في رمضان
زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر
بعد ظهور اسم والده على تتر مسلسل الغاوي.. محمد عدوية يشكر أحمد مكي
الزعيم عادل إمام ضيف شرف الموسم التاسع من كأس إنرجي الدراما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة رمضانية مميزة.. أحدث ظهور لداليا البحيري

داليا البحيري
داليا البحيري
يارا أمين

نشرت الفنانة داليا البحيري، صورا جديدة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بإطلالة رمضانية مميزة.

ظهرت فيها داليا مرتدية عباءة بألوان زاهية من الأخضر والأزرق .

فيلم سنو وايت

وأشادت الفنانة داليا البحيري بفيلم “ سنو وايت ”، والذي أقيم عرضه الخاص ، ليلة أمس في إحدى السينمات بالشيخ زايد. 

ونشرت داليا البحيري عبر صفحتها الرسمية علي موقع إنستجرام قائلة: امبارح حضرت العرض الخاص لفيلم سنو وايت.. حقيقي استمتعت جدا بكل لحظة وكل كادر في الفيلم.. فيلم جميل بيقدم رسالة مهمة تدعو للتفكر والتأمل تدعو لتقبل الآخر وعدم التنمر علي خلق ربنا.. رسالة انك لازم تتقبل نفسك وتحبها لأن دي الطريقة اللي تخلي غيرك يقدرك ويحبك.. باختصار فيلم ملهم وروحوا شوفوه.

وأضافت: “هتتبسطوا جدا.. مريم البطلة مع انها بتقف قدام الكاميرا وتمثل لأول مرة إلا انها معبرة جدا وشاطرة وتدخل القلب بدون استئذان أما تغريد المخرجة فأنا الحقيقة منبهرة بيها لأنها شاطرة عندها إيقاع ووجهة نظر وكادراتها تحفة مفيش مشهد بيعدي كده.. الكاميرا بتتكلم تعبر عن هي عايزة تقول ايه في كل مشهد”.

البحيري إنستجرام فيلم “ سنو وايت الأخضر الأزرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف عن تنفيذ 4 إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس

دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية

دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

زيزو

زيزو يُخطر الأهلي بتطورات مفاوضاته مع الزمالك

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

درجات الحرارة

طقس العيد شتوي| الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع الحرارة.. ونكشف عن موعد الانخفاض

زلزال

زلزال يضرب شمال شرم الشيخ والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل

ترشيحاتنا

صابر عيد

وزير الرياضة أشرف صبحي يطمئن على صحة صابر عيد ويوجه باستمرار متابعته الطبية

فرجاني ساسي

فرجاني ساسي: فكرة اللعب بقميص الأهلي غير واردة بالنسبة لي

إنتر ميلان

إنتر ميلان يعزز صدارته بثنائية أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

بالصور

وفاة الفنان اللبناني أنطوان كرباج.. ونانسي عجرم تنعيه بكلمات مؤثرة

انطوان كرباج
انطوان كرباج
انطوان كرباج

مسلسل حكيم باشا الحلقة 16.. مصطفى شعبان يقسم تركة عمه

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

شهادة معاملة أطفال الحلقة17.. وليد فواز يعرض مبلغ مالي كبير مقابل خداع محمد هنيدي

وليد فواز
وليد فواز
وليد فواز

فيديو

محمد رجب

اتجوزت ووالدتي عاشت معاناة بسببي.. محمد رجب يعلن زواجه من فنانة مشهورة

علا رامي

اتخذلت.. علا رامي تكشف سبب طلاقها من أبو الليف

نور ايهاب

نور ايهاب توضح حقيقة ارتباطها بنور النبوي في رامز إيلون مصر

العرافة ونجلاء بدر

سابت الاستديو ومشيت متعصبة … ماذا حدث بين العرافة ونجلاء بدر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد