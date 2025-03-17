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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية في 24 ساعة| انطلاق مبادرة تصحيح الأبصار.. وبروتوكول تعاون مع أمريكا

مبادرة تصحيح الابصار
مبادرة تصحيح الابصار
أحمد بسيوني

شهدت الإسكندرية عددا من الفعاليات على مدار 24 ساعة، أبرزها انطلاق المبادرة الرئاسية الخاصة بتصحيح الأبصار لطلاب المرحلة الابتدائية والتي تستهدف 250 ألف طالب.

الإسكندرية.. بدء تنفيذ مبادرة تصحيح الإبصار

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية صباح اليوم الأحد الموافق  16 من مارس 2025 تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصحيح الإبصار لطلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة الزهور 1 و2 بإدارة منتزه ثان وذلك بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية  والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية والطب الوقائى وقيادات التربية والتعليم والشئون الصحية وفرق العمل من الجانبين .

وأوضح مدير المديرية أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية لتصحيح الإبصار  بمدارس الإسكندرية تستهدف توقيع الكشف على 250 ألف طالب وطالبة بالمناطق الأكثر احتياجا للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية.

https://www.elbalad.news/6515189

الأكاديمية العربية تحقق تقدما جديدا في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قفزة متميزة في تصنيف QS 2025، حيث تم إدراجها ضمن تصنيفات مرموقة في عدة تخصصات علمية.

وبحسب التصنيف الدولي، جاءت الأكاديمية ضمن الفئة 651–700 في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات، ما يعكس تطورها المستمر في هذا المجال الحيوي. كما حققت الأكاديمية إنجازًا بارزًا في الهندسة الكهربائية والإلكترونية بحصولها على تصنيف 451-500، مما يرسخ مكانتها الأكاديمية المتميزة.

كما احتلت الفئة 51-100 في هندسة البترول، وهو تصنيف متقدم يؤكد ريادتها كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في هذا التخصص على مستوى المنطقة.

https://www.elbalad.news/6515181

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد السفارة الأمريكية 

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، وفد السفارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة يوجينيا ماريا سيديراس، نائب السفير الأمريكى، بهدف تعزيز فرص التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي وإقتصاد المعرفة.

https://www.elbalad.news/6515640

الاسكندرية تصحيح الابصار مبادرة رئاسية وفد أمريكي تعزيز التعاون

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