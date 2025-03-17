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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سيارات فاخرة ثمينة تتآكل داخل مرآب سيارات.. صور

السيارات النادرة
السيارات النادرة
عزة عاطف

في مكانٍ غير مُعلنٍ في أوروبا، حيث يختبئ الزمن والذكريات، توجد سيارتان كلاسيكيتان من طراز فورد إسكورت RS كوزوورث، في حالة يرثى لها، تتعفنان ببطء، بعيدًا عن الأنظار. 

لم يكن هذا المشهد سوى أحد الاكتشافات المحزنة التي أظهرها فيديو حديث على يوتيوب من برنامج "المستكشف الملتحي"، الذي عرض هاتين السيارتين وهما تُركتا بشكل تام، مغطاة بالقاذورات والطحالب، لتصبحا شاهدتين على الزمن الضائع.

رحلة لاكتشاف مهملات الماضي

بدأ الفيديو برحلة طويلة عبر الريف الأوروبي إلى منطقة سرية يبدو أنها تحت المراقبة الدائمة، بحسب ما ورد في وصف الفيديو. 

ولكن هذا المكان لم يقتصر على وجود السيارتين فحسب. 

إلى جانب فورد إسكورت RS كوزوورث، ظهر في المنطقة العديد من السيارات المهجورة الأخرى، مثل سيارة بورش 928 التي تعرضت للحرق، وسيارة بي إم دبليو E30 واجن الراكدة في العشب، وحتى هيكل طائرة موجود بالقرب من هذه السيارات، مما يضيف جوًا من الغموض والتساؤلات حول تاريخ هذا المكان.

كان التدمير الأكبر من نصيب سيارتي فورد إسكورت RS كوزوورث. وفقًا لملصقات التسجيل، توقفت السيارتان منذ 20 عامًا على الأقل. 

لكن العجب يكمن في أن أحداهما قطعت فقط 12,500 ميل، مما يجعل حالة التدهور أكثر إيلامًا لمحبي السيارات الكلاسيكية. 

وبالرغم من هذا العدد المنخفض من الأميال، فإن استعادة هاتين السيارتين إلى الحياة سيتطلب ترميمًا كاملًا. 

إذ تغطي القاذورات والطحالب سيارتي فورد بالكامل، لدرجة أنه من المستحيل الرؤية من خلال النوافذ. 

لكن، يمكن للمستكشف الملتحي أن يلاحظ تصميم داخلي من الجلد الأسود في كليهما، ما يجعل الوضع أكثر مرارة.

الصدأ والتلف... المخاطر التي تهدد هذه التحف الكلاسيكية

عند التدقيق في التفاصيل، يتضح أن فرامل السيارتين مغطاة بالصدأ، كما أن هناك القليل من الصدأ ظاهر على الرفرف الخلفي للسيارة الزرقاء. 

وعلى الرغم من أن الغطاء الأمامي لم يُفتح، فمن المؤكد أن أختام وخراطيم محرك كوزوورث التوربيني سعة 2.0 لتر قد تعرضت للتلف. 

تكمن المشكلة الأكبر في أن السيارات تُركت على أرض عارية داخل الحظيرة، مما يزيد من تعرضها للرطوبة التي يمكن أن تتسبب في مشاكل هيكلية وحركية في المستقبل. 

وتفاقم هذه المشكلة بسبب وجود جوانب مفتوحة في المكان، مما يعرض السيارة لمزيد من العوامل الضارة.

نهاية محزنة لموروث أسطوري

على الرغم من حالة التدهور التي تعيشها هاتان السيارتان، فإن قيمتهما لا تقتصر على المال فحسب. في حالتها الممتازة، قد يصل سعر كل واحدة منها إلى أكثر من 100,000 دولار، لكن قيمتهما الحقيقية تكمن في قيمتهما التاريخية بالنسبة للعديد من محبي السيارات الكلاسيكية. 

يُشير الفيديو إلى أن المالك الحالي لا ينوي بيع السيارتين أو اتخاذ أي إجراء لإنقاذهما، مما يترك هذه السيارات الأسطورية مهملة في ظل الموت البطيء.

إنها نهاية محزنة لقطعتين من تاريخ السيارات، ولكنها تظل تذكيرًا بما يمكن أن يحدث عندما تُترك هذه التحف لتتعفن بمرور الزمن.

السيارات الكلاسيكية سيارات نادرة سيارات فورد سيارات BMW سيارات

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