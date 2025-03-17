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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معتز هشام يحتفل بنحاج مسلسل ولاد الشمس

معتز هشام و ابطال مسلسل اولاد الشمس
معتز هشام و ابطال مسلسل اولاد الشمس
أوركيد سامي

شارك الفنان معتز هشام، الجمهور صورا من الاحتفال بنجاح مسلسل ولاد الشمس مع أبطال العمل.


يذكر أن معتز هشام تفاصيل مشاركته في مسلسل " ولاد الشمس" والذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2025 ، معبرا عن سعادته الكبيرة بالدور الذي يجسده ، والذي كان سبب حماسه للمشاركة في العمل ، إلي جانب التعاون مع كل طاقم العمل.

وقال معتز هشام لـ صدى البلد: “أجسد  دور قطايف شخص مثقف، يحب القراءة لكنه يتعلق بدار الأيتام الذي تربي فيه وهو طفل”.

وأضاف معتز هشام أن شخصية قطايف تشبهه في طريقة المزاح والضحك.

واستطرد معتز هشام أن مشهد وفاة قطايف أثر عليه نفسياً، ولكن سعيد بتصدره الترنيد وتأثر الناس بالمشهد.

وتابع معتز: كنت مستعدا جدا للشخصية وحرصت على حفظ السيناريو بدقة والعمل على تفاصيل الشخصية قبل بدء التصوير، كما اهتممت باختيار الأزياء المناسبة وناقشت أسلوب الحديث مع المخرج حتى توصلنا إلى الطريقة الأمثل لتجسيد الدور".

واختتم معتز: “ سعيد بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها حب وإيجابية وتعاون”.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة ومفتاح.


ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.

على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.


المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

معتز هشام اخبار الفن نجوم الفن مسلسل اولاد الشمس

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