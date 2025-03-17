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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ طفلة ابتلعت حبة ذرة وعلقت في القصبة الهوائية بمستشفى الأطفال ببنها

الفريق الطبي
الفريق الطبي
إبراهيم الهواري

أعلن مستشفى بنها التخصصي للأطفال عن نجاح فريق الطبي في استخراج جسم غريب من مجرى التنفس لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد معاناة استمرت لفترة بسبب عدم تشخيص حالتها بدقة في عدة مستشفيات وعيادات.


ووفقًا لبيان صادر عن المستشفى، حضرت الطفلة إلى عيادة الجراحة برفقة أسرتها، حيث كانت تعاني من آلام حادة ومشكلات في التنفس وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة، تم تشخيص الحالة بوجود حبة ذرة عالقة في القصبة الهوائية، مما استدعى التدخل الفوري باستخدام منظار الجهاز التنفسي لاستخراجها وإعادة فتح مجرى التنفس بنجاح.

تماثل الطفلة للشفاء

وأكدت إدارة المستشفى أن الطفلة تماثلت للشفاء بعد الجراحة، موجّهة الشكر للفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد محمد متولي، نائب المدير واستشاري جراحة الأطفال، والفريق المعاون له على جهودهم في إنقاذ حياة الطفلة. كما أعربت أسرة الطفلة عن امتنانها العميق للمستشفى وفريقه الطبي.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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