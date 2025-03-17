حمزة العيلي يشيد بالتعاون مع أحمد أمين في النص

نشر الفنان حمزة العيلي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشيد فيه بالتعاون مع الفنان أحمد أمين فى مسلسل “النص”.

حمزة العيلي يشيد بالفنان أحمد أمين

وقال حمزة العيلي :شهادة حق غير مجروحة بالمرة في حق الأستاذ الموسوعة النجم الكبير المحترم الراقي الموهوب الرائع في كل شيء المخلص الأمين أحمد أمين .. كنت أتسائل دوماً .. كيف لهذا الفنان العظيم أن يكون قمة في الصفاء والنقاء و التهذيب وكرم الأخلاق و الجمال و الإحترافية والبساطة و العبقرية و التعاون و النبل والخبرة و الوعي و الثقة بالنفس لدرجة التواضع الشديد .. إنه المحب صاحب الروحانيات والتجليات.

حمزة العيلي

حمزة العيلي يشيد بمسلسل النص

وأضاف حمزة العيلى : عن لساني أشهد و أعتقد بقية زملائي الرائعين المبدعين كل في دوره يوافقونني على أنه لولا رقي هذا الرجل وحبه و إحترامه ومساعدته بكل شفافية لكل من حوله لما أدينا أدوارنا بهذه الأريحية ولَمَا كانت هذه الكيمياء الرائعة بينه وبين كل من عمل معه.

واوضح حمزة العيلي: عن متعة العمل بين النص و درويش حقا إنها سعادة لا توصف والسبب أن البيئة الصالحة التي تحاوطها المحبة والإحترام يخرج منها كل ماهو جميل و رائع و لا تتمنى أن تنتهي أوقاتها أبداً، وكل ما ذكرت هو إختصار لعالمه الخلاب وأخيراً عرفت السر .

وأشار حمزة العيلي : ألوان الطيف السبعة عندما تدور بسرعة يتجلى منها اللون الأبيض ساطعاً وهذا هو صديقي و حبيبي Ahmed Amin أحمد أمين.

وأخير قال حمزة العيلي : شكراً بشدة لكل الأحباء الذين كانوا وراء نجاح مسلسل بقيادة المخرج المحترم Hossam Ali وشكراً لجمهور النص العظيم و إن شاء الله نلتقِ في النص التاني ومغامرات رهيبة للسيد نص وعصابته العجيب.