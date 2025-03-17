برلمانية: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة عكست تحديات الدولة والتصدي لها

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة جاءت شاملة ومعبرة لتعكس التحديات التي تواجه الدولة المصرية وكيفية التصدي لها، مشيرة إلى أن الرئيس شدد على ضرورة الوعي الشعبي بمخاطر الشائعات ومحاولات زعزعة أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

وأضافت إيلاريا حارص ، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الشعب المصري يدرك جيدًا حجم التحديات، وهو ما يظهر بوضوح في وقوفه خلف قيادته السياسية ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية والبناء.

وشددت على أن الوعي المجتمعي ، هو السلاح الأقوى في مواجهة الأكاذيب والمخططات المغرضة، التي تستهدف النيل من الدولة المصرية.

وثمنت حارص، جهود رجال الشرطة والقوات المسلحة في حماية الأمن القومي والتصدي لمحاولات نشر الفوضى، مؤكدة أن هذه الجهود كانت ولا تزال حائط الصد الأول في مواجهة كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره.

وشددت على أن مصر تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التنمية، وهو ما يتطلب من الجميع اليقظة والوعي لمواجهة محاولات التشكيك المستمرة، مؤكدة أن الإنجازات المتحققة على أرض الواقع هي أكبر دليل على نجاح الدولة في التصدي للمؤامرات الخبيثة.