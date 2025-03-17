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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو.. الرئيس السيسي: بفضل الله والمصريين نحن بخير وسلام رغم التحديات.. أحمد موسى: تعرضت لضغوط كبيرة بسبب فضحي للخونه

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
أسامة علي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

تجمع لكل أعمال الخير.. محمد أبو العينين يشيد بالتحالف الوطني للعمل الخيري
كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ، عن فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي، مشيراً إلى أن هذا التحالف يقدم أعمال خير في كل ربوع مصر.
 

الرئيس السيسي: المجتمع عانى 3 سنوات بعد المشاكل التي واجهت الشرطة في 2011
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أبنائنا من طلاب أكاديمية الشرطة هم أولاد مصر، وسيعملون على تأمين الدولة في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك تجربة خلال الأعوام منذ 2011 حتى 2013، عندما حدثت مشاكل مع الشرطة، إذ كان المجتمع خلالها يعاني.
 

الرئيس السيسي: بفضل الله والمصريين.. نحن بخير وسلام رغم التحديات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي والمشروعات القومية تسير بشكل جيد، وذلك بفضل جهود المصريين وتوفيق الله.
 

محمد أبو العينين: الإعلام أداة فعالة لنقل المعرفة وتشكيل الرأي العام
شدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ، خلال مشاركته في بودكاست "بداية جديدة"، على أهمية دور الإعلام في نقل المعرفة وتشكيل الرأي العام، مؤكدًا أنه يعد وسيلة فعالة لنقل الرسائل الإخبارية والتثقيفية والتعليمية.
 

إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك رونين بار يرفض قرار نتنياهو بإقالته
كشف إعلام إسرائيلي أن رئيس الشاباك رونين بار رفض خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار إقالته من المنصب.
 

النائب محمد أبو العينين يكشف مسيرته في عالم الطيران
كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، تفاصيل مسيرته في عالم الطيران، مشيراً إلى أن حبه للطيران بدأ مذ زمن.
 

أحمد عمر هاشم: الظلم محرم بين العباد.. والعدل من أعظم القيم
أكد الدكتور أحمد عمر هاشم أن العدل من أعظم القيم التي رسّخها الإسلام، مستدلًا بالحديث القدسي الذي رواه أبو ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: "يا عبادي، إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمًا، فلا تظالموا".
 

علاج التكاسل في الصلاة.. حسام موافى يقدم حلا سهلا لنيل رضاء الله

وجّه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، مجموعة من النصائح حول التقصير في أداء الصلاة، مؤكدًا أن الصلاة قد تبدو ثقيلة على من لا يحافظ عليها.
 


مفتي الجمهورية: الصوم أعلى درجات الأمانة.. فيديو
أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، كيف يكون الصيام تدريب على الأمانة، لافتا إلى أن الصوم أعلى درجات الأمانة .
 

البيت الأبيض: الضربات الجوية قتـ لت العديد من قادة الحوثيين في اليمن
كشفت الوكالة الفرنسية للأنباء عن البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة قتلت العديد من قادة الحوثيين الرئيسيين في ضرباتها على اليمن.


أحمد موسى: تعرضت لضغوط كبيرة بسبب فضحي للعملاء والخونة من 2005 لـ 2010
قال الإعلامي أحمد موسى، إن سقوط الداخلية في 2011 نتيجة نشر الأكاذيب والشائعات، وكان استهدافها منذ 2005 إلى 2010.
 

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