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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل العتاولة 2 الحلقة 17.. أحمد السقا يهدد نسرين أمين

العتاولة
العتاولة
محمد نحلة

شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل العتاولة2 
، قيام  عدولة (نسرين أمين) بخطف نجلة حنة (زينة) ونصار (احمد السقا) لتعرقل عملية شفاء الأخيرة من تلقي أول حقنة علاجية لمرض ضمور العضلات.

وهدد نصار عدولة بقتلها، لكونها تسعي لقتل نجلته عقب التفرقة التي كانت سبب فيها بين نصار وحنة وتسببت في طلاقهما.

مسلسل العتاولة الحلقة 16 


شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "العتاولة 2" تطورات مشوقة، حيث عقدت شديدة اتفاقًا مع بيجو وتحية يقضي بأن تتقدم لطلب يد شادية لابنها يوسف، في إطار خطتها لإخلاء منزل العتاولة من أهله، حتى تتمكن من البحث عن كنز سترة المدفون

وبالفعل، تذهب شديدة إلى العتاولة وتطلب يد شادية، وبعد استشارة شقيقتهم، تتم الموافقة على الخطبة.

في سياق آخر، تسعى شديدة إلى استدراج عيسى الوزان في الحديث عن العتاولة ووالدتهم سترة، التي كانت تستحوذ على جميع الأموال الناتجة عن العمليات التي يديرها العتاولة.

تحاول معرفة مصير هذه الأموال وما إذا كانت لا تزال بحوزتهم أم أنها دفنت في مكان ما.

في الوقت نفسه، تبذل عدولة جهدها لكسب قلب نصار، الذي لا يزال متعلقًا بطليقته وابنته، رغم أن حنة أخبرته بنيّتها الزواج من غيره تمامًا كما فعل معها.

وفي ختام الحلقة، تجتمع شديدة مع العتاولة لقراءة الفاتحة بمناسبة خطوبة شادية ويوسف، لكن المفاجآت تتوالى مع وصول عيسى الوزان برفقة سكرتيرته فتنة، ثم ظهور حنة مرتدية فستانًا أحمر وتحمل العديد من الهدايا للعروسين، في الوقت الذي تكون فيه ابنتها داليا في المستشفى مع جدتها لتلقي جرعة العلاج الأولى.


أبطال مسلسل "العتاولة 2"

يضم الجزء الثاني من المسلسل نخبة من نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، ومريم الجندي، كما انضم إلى الأحداث مجموعة من النجوم الجدد، منهم فيفي عبده، نسرين أمين، عزة مجاهد، مي القاضي، وثراء الجبيل. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة "العتاولة 2"

كشف البرومو الترويجي لمسلسل "العتاولة 2" عن إضافة خط درامي جديد يزيد من حدة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي والاجتماعي الذي يميز المسلسل.

العتاولة 2 أحمد السقا نسرين أمين

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