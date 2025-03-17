قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة الأهلي المحتملة.. إقالة مدرب الترجي
قبل مواجه هولندا .. إصابة نجم منتخب أسبانيا
ماكرون: تعزيز التعاون الدولي يحقق استقرار طويل الأمد في المنطقة
ماكرون: الالتزام مع الشركاء يهدف للتوصل إلى سلام عادل في أوكرانيا
بعد الـ60 مليون صاروخ .. نجاحات الداخلية فى مواجهة تجار البارود قبل أيام من العيد
غيرة بنات.. ملابسات تشويه 4 طالبات وجه زميلتهم داخل مدرسة بأكتوبر
مدير طوارئ قصر العيني: نمتلك خبرة طويلة في عمليات زراعة الأطراف
التضامن: مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4.7 مليون أسرة في 2025
مواعيد عمل خطوط المترو الثلاثة خلال عيد الفطر 2025
تحذير من انتشار فيروس خطير في قسم 3 بسجن مجدو الإسرائيلي.. ما القصة؟
معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا وصل نصف نهائي الكأس عن جدارة وهدفنا تحقيق اللقب
أحمد حسن: بيراميدز يدخل سباق التعاقد مع زيزو وسط تعثر مفاوضات الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمعية الصداقة المصرية الروسية تنظم ورشة فنية لصناعة فانوس رمضان

جمعية الصداقة المصرية الروسية تنظم ورشة فنية لصناعة فانوس رمضان
جمعية الصداقة المصرية الروسية تنظم ورشة فنية لصناعة فانوس رمضان
أ ش أ

نظمت جمعية الصداقة المصرية الروسية بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة ورشة فنية لفانوس رمضان تحت إشراف الفنان احمد غويبة .


وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي اليوم أن مجموعة من الأطفال الروس والمصريين شاركوا في هذه الورشة حيث اتيحت لهم الفرصة في صناعة فانوس رمضان بأيديهم، واستمع الاطفال لقصة فانوس رمضان كيف بدأت وكيف تطور فانوس رمضان عبر العصور المختلفة .


ومن جانبه، قال ابراهيم كامل رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية أن رعاية الجمعية لمثل هذه الأنشطة يعد امرا هاما حيث نحرص على مد جسور التواصل بين اطفال مصر وروسيا.. مؤكدا أن الجمعية تحرص على تنوع نشاطها الثقافي مع الجالية الروسية في مصر .


بدوره أكد شريف جاد الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية ان الاطفال الروس اتيحت لهم الفرصة للتعرف على الموروث الثقافي الشعبي المصري وقصة الفانوس وكيف بدأت وكيف تطورت عبر العصور وقد اهتم الاطفال الروس بقصة الفانوس واسعدهم المشاركة في صناعة الفانوس بأيديهم .


وأشار إلى أن الأطفال الروس من العائلات المقيمة في مصر ينتظرون ورشة فانوس رمضان كل عام، ويحرصون على المشاركة في الورشة التي اصبحت تتمتع بشهرة بين الجالية الروسية في مصر .


ومن جانبه ، أشار الفنان أحمد غويبة المشرف على الورشة الفنية انه اعتاد ان يقدم هذه الورشة للأطفال الروس كل عام، حيث نقدم التراث الشعبي المصري للأطفال الروس وبل وندعوهم للمشاركة والتفاعل مع هذا التراث ولا شك ان صناعة الفانوس بيد الطفل تعطيه الخصوصية وتمنحه فرحة لأنه صنع لعبته بيده .


واكد غويبة أن من المهم أن يتعايش أطفال روسيا مع طقوس شهر رمضان الكريم الذي تنفرد مصر بجمال أيامه وتفاصيله الرمضانية.
ومن جانبه رحب ارسيني ماتيوشينكو القائم بأعمال مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بتنظيم الورشة الفنية بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الروسية مؤكدا انه نشاط متميز ان يلتقي اطفال مصر وروسيا في عمل واحد، واكد ماتيوشينكو اننا نحرص على تنوع النشاط الثقافي بين الجانبين المصري والروسي.

الجالية الروسية في مصر جمعية الصداقة المصرية الروسية البيت الروسي بالقاهرة فانوس رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

أرشيفية

بعد واقعة كارما بالقاهرة الجديدة.. 4 طلاب يشوهون وجه زميلتهم في مدرسة بأكتوبر

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

جانب من الزيارة المفاجئة

إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

القبض على صاحب محل تعدى على ضابط شرطة بقنا

بيبيعوا بسعر غالي.. الداخلية: القبض على صاحب محل وعامل تعديا على ضابط شرطة بقنا

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يصرف قبل إجازة عيد الفطر؟

ترشيحاتنا

يزيد الرزق ويسدد الدين

يزيد الرزق ويسدد الدين .. دعاء بعد الفجر مجرب

غزوة بدر الكبرى

غزوة بدر الكبرى.. المواجهة الأولى بين المسلمين وقريش وانتصار حاسم للإسلام

مدير الجامع الأزهر: نواصل تقديم وجبات الإفطار للوافدين لتعزيز روح الإخاء خلال شهر رمضان

مدير الجامع الأزهر: نواصل تقديم وجبات الإفطار للوافدين لتعزيز روح الإخاء في رمضان

بالصور

استدعاء فولكس فاجن ID.4 وأودي Q4 بسبب عيب خطير

فولكس فاجن وآودي
فولكس فاجن وآودي
فولكس فاجن وآودي

إلغاء ترامب للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية يدمر الصناعات الأمريكية

ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية

دراسة: طلاب جيل Z يفضلون العمل "ميكانيكي" عن الذهاب للجامعة

الميكانيكي
الميكانيكي
الميكانيكي

سيارات فاخرة ثمينة تتآكل داخل مرآب سيارات.. صور

السيارات النادرة
السيارات النادرة
السيارات النادرة

فيديو

المتهم

أصوات صاخبة من سيارته.. القبض على طالب أزعج سكان كمباوند بالتجمع

حنان شوقي

رأيت النبي في اليقظة.. أسرار في حياة حنان شوقي

وفاة إحسان الترك

إحسان الترك يرحل في صمت.. رسالة أخيرة لمحمد رمضان وحلم ما اكتملش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد