هواتف تعاني من مشكلة الخط الأخضر.. هل هاتفك منها؟

تشتهر شركة موتورولا بتقديم هواتف ذكية موثوقة، بأسعار معقولة، وعالية الجودة وفي المقابل كما هو الحال مع العديد من العلامات التجارية التي تستخدم شاشات OLED وAMOLED، أبلغ بعض مستخدمي موتورولا عن مواجهة مشكلة الخط الأخضر المزعجة، حيث يظهر خط أخضر عمودي على الشاشة.

على الجانب الاخر ترتبط مشكلة الخط الأخضر عادةً بتدهور جودة الشاشة، أو تحديثات البرامج، أو أعطال في مكونات الشاشة، مما يؤثر على العديد من ماركات الهواتف الذكية، بما في ذلك هواتف سامسونج وهواتف وون بلس .

إليكم الآن قائمة بهواتف موتورولا التي تم الأبلاغ عن تعرضها لنفس المشكلة.



هواتف موتورولا تعاني من مشاكل الخط الأخضر

من بين الطُرز المختلفة التي تعاني منها هواتف موتورولا الذكية، تُعدّ سلسلة Edge 30 من أوائل طُرز عائلة Edge التي واجهت هذه المشكلة مع ظهور خطوط خضراء على هواتف Edge 30 و Edge 30 Fusion و Edge 30 Ultra

سلسلة هواتف Moto Edge 40

على الجانب الاخر بعد فضيحة ظهور الخطوط الخضراء التي أحاطت بسلسلة هواتف موتورولا Edge 30 قد نجحت شركة موتورولا في منع هذه المشكلة في هاتف Edge 40 Pro إلا أن هاتفا Edge 40 و Edge 40 Neo لم يحالفهما الحظ.

وقد شعر المستخدمون المتأثرون بخيبة أمل لأن هذه المشاكل عادةً ما تظهر بعد انتهاء ضمان هواتف موتورولا.