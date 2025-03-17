كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتسويق أفشة ..أحمد حسن يكشف

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق منح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الضوء الأخضر لتسويق محمد مجدي أفشة نجم الأهلى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خاص.. كولر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لتسويق أفشة ورحيله في الانتقالات الصيفية المقبلة".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الخميس المقبل على استاد السلام في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط، خاصةً وأن البطولة تحمل قيمة كبيرة هذا الموسم، حيث تصل جوائزها الإجمالية إلى 25 مليون جنيه، منها 10 ملايين جنيه للفريق الفائز باللقب، و4 ملايين للوصيف، ومليوني جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع. كما يحصل كل فريق مشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، مما يضفي أهمية إضافية على مواجهة إنبي، حيث سيحاول الفريق تعويض غياب اللاعبين الأساسيين من خلال الاعتماد على باقي العناصر المتاحة.

ستنقل قناة "أون تايم سبورتس" مباراة الأهلي وإنبي، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من الخبراء واللاعبين السابقين لتقديم تحليل شامل للأحداث.