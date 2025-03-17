لقطات من وصول لاعبى الأهلى إلى معسكر المنتخب

نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة وصول اللاعبين محمد هاني ومصطفى شوبير من النادي الأهلي، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم مدافع نادي نيس الفرنسي، إلى معسكر المنتخب الوطني.

كانت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكدت في اجتماعها اليوم بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، مساندتها بكامل أعضائها لجميع المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن وذلك منذ اليوم الأول لتولي اللجنة عملها بالاتحاد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب إثيوبيا، يوم الجمعة المقبل، الموافق 21 من مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، قبل أن يستضيف سيراليون في الجولة السادسة على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.

كما أكد جميع أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم على ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر وقدرته على تحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026.

كما أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد على وحدة جميع أعضائها ولا وجود لخلافات بينهم، وأن كل ما تردد بهذا الخصوص أنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن الكل يعمل على قلب رجل واحد لتوفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية.