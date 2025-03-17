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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الخوف من تكرار الفضيحة .. آبل تتراجع عن iPhone 17 Air الأكبر بسبب الانحناء

iPhone 17 Air
iPhone 17 Air
احمد الشريف

تستعد شركة Apple لإطلاق هاتفها الجديد iPhone 17 Air في سبتمبر المقبل، والذي سيأتي بتصميم نحيف ومزايا متطورة، وفقًا لتقارير جديدة. 

ورغم أن الشركة اختبرت إصدارًا بشاشة ضخمة مقاس 6.9 بوصة، إلا أنها قررت التخلي عن هذا النموذج بسبب مخاوف تتعلق بمتانة الجهاز.

‏"Bendgate" وقرار التخلي عن الشاشة الأكبر

بحسب مارك جورمان من بلومبرغ، قامت Apple في البداية بتطوير نموذج أولي لجهاز iPhone 17 Air بشاشة كبيرة تبلغ 6.9 بوصة، وهو نفس حجم شاشة iPhone 17 Pro Max. 

ومع ذلك، قررت الشركة التراجع عن هذا الخيار خوفًا من تعرض الهاتف للانحناء، مستذكرة الجدل الذي أثير عام 2014 فيما عُرف باسم "Bendgate"، عندما عانت بعض وحدات iPhone 6 Plus من الانحناء عند وضعها في جيوب ضيقة.

تصميم جديد بمواصفات مميزة

تشير  التقارير إلى أن iPhone 17 Air سيأتي بشاشة أصغر قليلاً، بحجم 6.6 بوصة، مع دعم لمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز بفضل تقنية ProMotion، بالإضافة إلى ميزة Dynamic Island الشهيرة. تحت الغطاء، سيعتمد الهاتف على شريحة A19 الجديدة، التي تعد بتوفير أداء أقوى وكفاءة طاقة محسّنة.

كاميرا متطورة ومودم جديد

من أبرز التحديثات في iPhone 17 Air هو الكاميرا الخلفية الأحادية بدقة 48 ميجابكسل، ما يعكس توجهًا نحو تحسين تجربة التصوير من خلال استخدام مستشعر متقدم وتقنيات معالجة صور أكثر تطورًا. 

علاوة على ذلك، سيضم الجهاز مودم C1 المصنّع من قِبل Apple، والذي من المتوقع أن يعزز أداء الاتصال اللاسلكي ويقلل استهلاك الطاقة.

سعر منافس وإطلاق مرتقب

أما من ناحية السعر، فمن المتوقع أن يبدأ iPhone 17 Air بسعر 899 دولارًا أمريكيًا، وهو نفس سعر iPhone 16 Plus الذي سيحل الجهاز الجديد مكانه في تشكيلة Apple.

باختصار، يبدو أن iPhone 17 Air سيكون إضافة مثيرة لتشكيلة هواتف Apple، بتصميم نحيف ومواصفات متطورة تجعله خيارًا جذابًا لمحبي الهواتف الذكية المتطورة.

يترقب الجميع مؤتمر Apple القادم للكشف عن هذا الجهاز وعن باقي مفاجآت العملاق الأمريكي.

Apple iPhone 17 Air iPhone 17 Pro Max

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