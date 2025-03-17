المداح الجزء الخامس الحلقة 18.. الحرب ضد بنات إبليس تشعل الأحداث

شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل "المداح" تطورات درامية مثيرة، حيث تعرض صابر المداح لمواجهات قوية مع بنات إبليس.

في هذه الحلقة، ظهرت نائلة، ابنة إبليس، وتواجهت صابر بشكل مباشر، حيث كشفت عن اسمها الكامل وقوتها الكاملة، مما مكنها من السيطرة عليه لضعفه الحالي بسبب السحر الذي تعرض له.

كما ظهر السيد كامل في المشهد، حيث قام بخدعة جديدة باستخدام "ست الحسن"، وقرر صرف نائلة رغم أن كلماته لم تكن واضحة، حيث قال بسم ___ وسكت وتمتم بدون صوت، مما يُظهر أنه يحاول إعطاء الثقة للمداح. ومع ذلك، يبقى صابر مشكوكًا في نواياه بسبب ماضيه مع بنات إبليس.

تتطور الأحداث لتشمل مواجهة بين بنات إبليس نفسها، حيث يتدخل السيد كامل ويُظهر أن الحرب بينهم أصبحت أكثر شدة.

تقول ست الحسن رغم السحر الذي دخل جسم المداح، إنه لا يزال قويًا، ويركزون على إعداد ضحية الوعاء لتمديد قوتهم. هذا يُظهر أن بنات إبليس لا تتنازل عن خططها وتستمر في محاولة إضعاف صابر.

أحداث مثيرة فى مسلسل المداح

كما تُظهر الحلقة بداية شكوك منال في ست الحسن، حيث تقرر تصويرها، لكن الفيديو لا يظهر أي شيء. هذا يزيد من تشكيك منال في ست الحسن ويجعلها تتحرك لاكتشاف الحقيقة. كما يُظهر أن رحاب ستكون أول من يعرف الحقيقة عن ست الحسن، مما يفتح بابًا جديدًا من الأحداث.

أحد أهم المشاهد في الحلقة هو إتمام طقس الوعاء في جسد بشري، مما يسمح لروح الشر بالخروج وتلبس الجسد البشري. هذا المشهد يُعتبر نقطة تحول كبيرة في القصة، حيث يبدأ مخطط جديد ضد صابر المداح ونسله. يُظهر هذا مدى خطورة الحرب التي يخوضها صابر ضد قوى الشر.

تُظهر الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "المداح" أن الأحداث تزداد تعقيدًا وتشويقًا، مع مواجهات قوية بين الشخصيات وتطورات درامية تزيد من التوتر. يبقى المستقبل غير واضح، مع استمرار الحرب بين صابر وبنات إبليس، مما يجعل المشاهدين ينتظرون بفارغ الصبر ما سيحدث في الحلقات القادمة.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.