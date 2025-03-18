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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولا مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
محمد صبيح

يستعرض صدى البلد آخر تحديث لأسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم  الثلاثاء 18-3-2025.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 50.570 جنيه مصري

سعر البيع: 50.660 جنيه مصري

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الشراء للدولار الأمريكي 50.570 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع إلى 50.660 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الشراء: 50.550 جنيه مصري

سعر البيع: 50.650 جنيه مصري

في بنك مصر، سجل سعر الشراء 50.550 جنيه مصري، في حين بلغ سعر البيع 50.650 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في HSBC

سعر الشراء: 50.500 جنيه مصري

سعر البيع: 50.600 جنيه مصري

في HSBC، جاءت أسعار الشراء عند 50.500 جنيه مصري، بينما وصلت أسعار البيع إلى 50.600 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 50.470 جنيه مصري

سعر البيع: 50.570 جنيه مصري

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر الشراء 50.470 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 50.570 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في كريدي أجريكول

سعر الشراء: 50.470 جنيه مصري

سعر البيع: 50.570 جنيه مصري

في كريدي أجريكول، تم تسجيل سعر الشراء عند 50.470 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 50.570 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.460 جنيه مصري

سعر البيع: 50.560 جنيه مصري

في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغت أسعار الشراء 50.460 جنيه مصري، فيما بلغت أسعار البيع 50.560 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.460 جنيه مصري

سعر البيع: 50.560 جنيه مصري

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الشراء 50.460 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 50.560 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 50.460 جنيه مصري

سعر البيع: 50.560 جنيه مصري

في البنك العقاري المصري العربي، جاء سعر الشراء عند 50.460 جنيه مصري، وسعر البيع 50.560 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.460 جنيه مصري

سعر البيع: 50.560 جنيه مصري

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الشراء 50.460 جنيه مصري، في حين سجل سعر البيع 50.560 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.450 جنيه مصري

سعر البيع: 50.550 جنيه مصري

في بنك قناة السويس، تم تسجيل سعر الشراء عند 50.450 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 50.550 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك البركة

سعر الشراء: 50.450 جنيه مصري

سعر البيع: 50.550 جنيه مصري

في بنك البركة، جاء سعر الشراء عند 50.450 جنيه مصري، وسعر البيع 50.550 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 50.450 جنيه مصري

سعر البيع: 50.550 جنيه مصري

في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغ سعر الشراء 50.450 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع 50.550 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 50.450 جنيه مصري

سعر البيع: 50.550 جنيه مصري

في المصرف العربي الدولي، سجل سعر الشراء 50.450 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 50.550 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 50.450 جنيه مصري

سعر البيع: 50.550 جنيه مصري

في البنك المصري الخليجي، جاءت أسعار الشراء عند 50.450 جنيه مصري، وسجلت أسعار البيع 50.550 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.450 جنيه مصري

سعر البيع: 50.550 جنيه مصري

في المصرف المتحد، تم تسجيل سعر الشراء عند 50.450 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 50.550 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سعر الشراء: 50.450 جنيه مصري

سعر البيع: 50.550 جنيه مصري

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل سعر الشراء 50.450 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 50.550 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 50.446 جنيه مصري

سعر البيع: 50.578 جنيه مصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.446 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع إلى 50.578 جنيه مصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في HSBC سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الدولار أمام الجنيه المصري في كريدي أجريكول سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي

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