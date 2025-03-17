بيسيرو يمنح الفرصة لبدلاء الزمالك في كأس عاصمة مصر.. ويعود للقاهرة خلال ساعات

قال الإعلامي خالد الغندور إن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، استقر على منح الفرصة لبدلاء الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر للوقوف على مستواهم الفني والبدني.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"تفكير بيسيرو في منح الفرصة للبدلاء؛ يأتي بسبب ضيق الوقت خلال الفترة الماضية، والظروف التي لم تساعده لمشاركتهم في المباريات، لتكون بطولة كأس عاصمة مصر فرصة له للوقوف على مستواهم".

وأكمل: "بيسيرو سيعود للقاهرة خلال ساعات؛ بعد اتفاقه مع إدارة الزمالك على إجازة سريعة لإلقاء بعض المحاضرات للمدربين".

واختتم: "المدرب سيتواجد في القاهرة خلال ساعات، وسيقود الفريق بشكل طبيعي في مباراة الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر".