تعليق ناري من هشام يكن على اضطهاده من إدارة الزمالك.. فيديو

أكد الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، ضرورة استعادة دور رموز النادي في المرحلة المقبلة، قائلاً: “النادي في حاجة ماسة إلى الاستعانة برموزه الحقيقيين، وليس فقط بالمحبين، هناك فرق كبير بين من أسهموا في بناء تاريخ النادي وارتدوا قميصه، وبين من يحبونه فقط من الخارج، فالرموز هم الأقدر على اتخاذ القرارات الصائبة، ولا بد من خلق توازن في الاختيارات بحيث يتم الاستفادة من جميع الأجيال، مع إعطاء الفرصة لمن يملك الخبرة والكفاءة”.



وأوضح يكن، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن إدارة الأندية تحتاج إلى التوازن بين الشباب والخبرة، فالجيل الأقدم لديه حكمة وعقلية متزنة، بينما الجيل الأصغر يمتلك طاقة وحماسًا، والتكامل بينهما هو مفتاح النجاح.

وانتقد يكن، إدارة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على التكريم الذي يستحقه رغم تاريخه الطويل داخل النادي.

واستطرد: لم أتلقَّ أي تكريم يليق بي من أي مجلس إدارة تعاقب على الزمالك خلال السنوات الأخيرة، رغم أنني خدمت النادي بكل إخلاص، وطوال 15 عامًا لم أُمنح أي فرصة للعمل في التدريب أو أي منصب داخل النادي، وكأن هناك قرارًا غير معلن بإبعادي تمامًا عن المشهد.

وعن شعوره بالتجاهل من قبل إدارات الزمالك، أوضح يكن: لا أستطيع القول إن المجلس الحالي يضطهدني، لكن التواصل بيننا محدود للغاية، ربما بسبب الأزمات المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي، حاولنا تقديم المساعدة بطرق مختلفة، لكن هناك فجوة كبيرة في التفاهم بيننا وبين الإدارة.