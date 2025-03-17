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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن المستكاوي يعلق على آراء مشجعي الأهلي والزمالك بشأن الانسحاب

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على قمة الأهلي والزمالك وانسحاب الأحمر من اللقاء بعدم الحضور.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على أكس: "‏غير معقول هذا الاجتزاء بالهوى والانتماء فلماذا أرى مشجعا للزمالك يلغي رأي في انسحابات سابقة ولماذا قال لي صديق زملكاوي ليلة مباراة القمة التي لم تتم لابد من تطبيق اللائحة علي الاهلي بينما هو نفسه في موقف انسحاب الزمالك قال أنه قرار شجاع يحفظ كرامة النادي ‏انتهي الأمر طالما أن لا احد يناقش المبدأ والاراء يحكمها الهوى والانتماء لفريق دون أخر". 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

القنوات الناقلة

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

ويغيب كولر عن الأهلي في مباراة إنبي، بسبب سفره إلي سويسرا لقضاء فترة إجازته، والتي حصل عليها عقب فض معسكر الفريق بعد أحداث مباراة القمة 130.  

حسن المستكاوي الأهلي انسحاب الأهلي الزمالك لقاء القمة

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