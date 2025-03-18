تعليم الشيوخ تناقش اقترح نائبة التنسيقية راجية الفقي بشأن رفع كفاءة المدن الجامعية

ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بشأن رفع كفاءة المدن الجامعية، بحضور الدكتور مصطفى رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد سامى رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، ونائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الطلاب.

اقترح بشأن رفع كفاءة المدن الجامعية

واستعرضت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحديات التي تواجه الطلبه المغتربين داخل المدن الجامعية، والمتمثلة في ضعف الموارد اللازمة، والمشكلات المتعلقة بالمرافق داخل المباني، وعدم الرد على بعض الشكاوى التى يتقدم بها الطلبه للمسؤولين.

توصيات برفع قيمة الاستثمار في المدن الجامعية

وأوصت اللجنة برفع قيمة الاستثمار في المدن الجامعية، من أجل تحسين الخدمات المقدمة، كما أوصت اللجنة بتفعيل الصيانة الدورية، وتقديم خدمات صحية أفضل.

وشملت التوصيات أيضا تحسين جودة الطعام والمرافق الرياضية، وتحسين الأنظمة الإدارية المتعلقة بالقبول، وتوفير منصة إلكترونية لتسهيل الإجراءات.

كما وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، علي تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.



وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.



وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰



وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق..