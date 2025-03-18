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أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 18 مارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 18 مارس

أرشيفية
أرشيفية
محمد صبيح

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الثلاثاء، الموافق 18-3-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم


سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 96 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 68 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 92 و 93 جنيها للكيلو.


سعر البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 154 و 158 جنيها للكرتونة .

البيض الأحمر تراوح بين 156 و 160 جنيها.

والبلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الثلاثاء، الموافق 18-3-2025 على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم


يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 47 و 53.5 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 8 جنيهات و 9 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 10 جنيهات و 11 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهات و 16 جنيها.

أسعار البط اليوم


تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 7 جنيهات 8 جنيهات.

كتكوت بط مسكوفي بين 33 جنيها و 34 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 26 جنيها 27 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيها.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 85 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 105 جنيهات.

بورصة الدواجن البيض أسعار الدواجن والبيض سعر كيلو الدواجن

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