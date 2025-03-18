عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الحكومة تخلت عن أبنائنا وأعلنت استئناف الحرب

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن الحكومة تخلت عن المحتجزين وأعلنت استئناف القتال.

وشددت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، على أن حياة أبنائهم في غزة على المحك ونطالب بعودة الهدنة.

وطالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، ترامب بمواصلة العمل على إطلاق سراح المحتجزين.

وأفادت مصادر إعلامية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل محاكمته، وذلك في ظل استئناف العمليات العسكرية في غزة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتصاعد التوترات الأمنية في غزة، مما دفع الجهات القضائية إلى مراعاة الظروف الراهنة وتأجيل المحاكمة.

يُذكر أن نتنياهو يواجه اتهامات بالتزوير، خيانة الأمانة، وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة.