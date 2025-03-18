باسم مرسي: الأهلي مش شبهي.. وشخصيتي لا تناسبه

تحدث باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق عن تشجيعه لنادي الزمالك واختياره الانضمام إليه.

وقال باسم مرسي في تصريحات: “أحلم باللعب في الزمالك منذ طفولتي، والأهلي مش شبهي، وشخصيتي لا تناسبه”.

وتابع: “الأهلي يقوم باجبار أساطيره على الاعتزال كما حدث مع عماد متعب وحسام عاشور وغيرهم، في الزمالك اللاعبون لديهم حرية أكثر، وليس كما يُقال إنها قلة انضباط”.

فسخ عقد باسم مرسي مع طلائع الجيش

كشف اللواء علاء السعدني مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، عن فسخ تعاقد باسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيرا إلى سبب فسخ التعاقد.

وقال علاء السعدني في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن فسخنا تعاقدنا بالتراضي مع باسم مرسي، وهو لاعب ذو خبرات كبيرة لكن الكيميا لم تسر بين الطرفين.

وتابع مدير الكرة بنادي طلائع الجيش: رغم أن باسم مرسي لاعب ذو أدب ومنظم ومحترم ومنضبط ولديه الالتزام، لكن الأمور لم تكن أفضل شيء ولم يشعر كلا الطرفين بالارتياح.