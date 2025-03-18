وزير العمل يتفقد مركز تدريب الحجاز ويوجه بسرعة الانتهاء من تجهيزاته

تفقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، مركز التدريب المهني الجديد بمنطقة الحجاز، المرفق بمبنى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمصر الجديدة ،وذلك بحضور عددِ من قيادات "المركز" ومديرية عمل القاهرة.

وجه الوزير بسرعة الانتهاء من تجهيزات "المركز"، لينضم إلى المراكز الثابتة التابعة للوزارة في كل المحافظات ،ويقوم بدوره في إطار تطوير منظومة التدريب المهني ،وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وأكد الوزير أن هذا المركز الجديد تكمن أهميته كونه يضم العديد من المعامل والأقسام والورش التي تتماشى مع متغيرات سوق العمل ،منها: 5 معامل لغات مختلفة ،وورش تبريد وتكييف،وطاقة شمسية ، وصيانة محمول، وضفائر سيارات،وتفصيل وخياطة، وصيانات محمول، بالإضافة إلى 3 قاعات للتدريب المهني ..