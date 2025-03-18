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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الفخامة.. كافيار تعلن عن سلسة هواتف جديدة مطلية بالذهب| شاهد

مجموعة كافيار هورايزون
مجموعة كافيار هورايزون
لمياء الياسين

تجاوزت شركة كافيار حدود الفخامة مجددًا مع مجموعة هورايزون الجديدة، وهي مجموعة من الهواتف الذكية المصممة خصيصًا والمستوحاة من بعض أشهر مدن العالم 

مواصفات وتصميم مجموعة هورايزون الجديدة

تعد كل قطعة ليست مجرد هاتف؛ بل تحفة فنية مصنوعة يدويًا، تمزج بين جمال العمارة ودقة الصنع.

 تستخدم المجموعة أجود المواد، بما في ذلك الذهب عيار 24 قيراطًا، والتيتانيوم عالي الجودة، والأحجار الطبيعية صُمم خصيصًا لهاتفي iPhone 16 Pro و Pro Max ، ويتميز بنقش بارز ثلاثي الأبعاد لساعة بيج بن، مصنوع من سبيكة مجوهرات ومطلي بالذهب الوردي عيار 24 قيراطًا و في مزيج أنيق بين تقاليد العالم القديم والتصميم الحديث. لم تنتج الشركة سوى عشرة منها، مما يجعله حصريًا للغاية.

لإضفاء لمسة استوائية أكثر، يُضفي إصدار جزر البهاما دفء حياة الجزر على التصميم. يتميز بنقوش زهرية دقيقة لزهرة البلسان الصفراء على هيكل حجري أبيض نقي، مُحاط بإطار من الذهب الوردي الناعم. 

مجموعة كافيار هورايزون

مجموعة كافيار هورايزون

تبدأ أسعار مجموعة هورايزون من 8,900 دولار أمريكي لإصدار جبل طارق من هاتف آيفون 16 برو، بينما يصل سعر إصدار دبي من هاتف آيفون 16 برو ماكس إلى 13,700 دولار أمريكي. ولمن يرغب في شيء أكثر تميزًا، تقدم كافيار أيضًا تصاميم مخصصة بالكامل مستوحاة من أي مدينة أو معلم يختاره العميل، مما يحول أحلامه الشخصية إلى واقع رائع.

شركة كافيار مجموعة هورايزون الهواتف الذكية الذهب عيار 24 قيراطًا لساعة بيج بن

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