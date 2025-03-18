حسام موافي يكشف عن أضرار الإفراط في تناول الخبز وتأثيره على مرضى السكر

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تأثير الإفراط في تناول الخبز على مرضى السكر.

وأكد أن الحل الأمثل يكمن في الاعتدال في تناول الخبز وليس الامتناع التام عنه.

وأوضح أنه في حال تناول الخبز بشكل مفرط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي.

توزيع السعرات الحرارية بشكل صحيح:

وأوضح موافي أن الجسم يحتاج إلى كمية محددة من السعرات الحرارية يوميًا،مؤكداً أن الاعتماد على مصدر واحد فقط للحصول على هذه السعرات هو خطأ شائع يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة، خصوصًا لدى مرضى السكري.

النسب المثالية لتوزيع السعرات

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن السعرات الحرارية يجب أن تكون موزعة بين النشويات والبروتينات والدهون بالنسب التالية:الدهون: 15% والبروتين: 40% والنشويات: 45%

وأوضح أنه من الضروري تقسيم هذه السعرات على ثلاث وجبات أو أكثر طوال اليوم للحفاظ على مستويات السكر في الدم وتجنب الارتفاع المفاجئ.

أهمية الاعتدال لتجنب مشاكل السكري:

ولفت الدكتور موافي إلى أن الاعتدال في تناول الخبز لا يشكل خطرًا على مرضى السكري، حيث إن المشكلة الحقيقية تكمن في الإفراط في تناوله، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم، ما يستدعي توخي الحذر في نظامهم الغذائي.