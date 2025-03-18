قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 8 آلاف ريال.. 35 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية| تفاصيل
الرئاسة الفلسطينية تستغيث بالمجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة
محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد ينضمون لمعسكر منتخب مصر اليوم
الخارجية القطرية: العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل تحديا سافرا للإرادة الدولية
المفتي يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ويؤكد: التلاحم الوطني هو صمام الأمان لمصر
تفاصيل الحديث الجانبي بين وزير الرياضة وزيزو بمران المنتخب
حقق رقما قياسيا.. رجل يعيش بقلب صناعي 100 يوم | ما القصة؟
الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة أمر مرعب
الرئيس السيسي وأمير الكويت: استئناف العدوان الإسرائيلي محاولة لجعل غزة غير قابلة للحياة
تقارير عبرية: غالبية الإسرائيليين لا يثقون في نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يكشف عن أضرار الإفراط في تناول الخبز وتأثيره على مرضى السكر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تأثير الإفراط في تناول الخبز على مرضى السكر.

 وأكد أن الحل الأمثل يكمن في الاعتدال في تناول الخبز وليس الامتناع التام عنه. 

وأوضح أنه في حال تناول الخبز بشكل مفرط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي.

توزيع السعرات الحرارية بشكل صحيح:

وأوضح موافي أن الجسم يحتاج إلى كمية محددة من السعرات الحرارية يوميًا،مؤكداً أن الاعتماد على مصدر واحد فقط للحصول على هذه السعرات هو خطأ شائع يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة، خصوصًا لدى مرضى السكري.

النسب المثالية لتوزيع السعرات

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن السعرات الحرارية يجب أن تكون موزعة بين النشويات والبروتينات والدهون بالنسب التالية:الدهون: 15% والبروتين: 40% والنشويات: 45%

وأوضح أنه من الضروري تقسيم هذه السعرات على ثلاث وجبات أو أكثر طوال اليوم للحفاظ على مستويات السكر في الدم وتجنب الارتفاع المفاجئ.

أهمية الاعتدال لتجنب مشاكل السكري:

ولفت الدكتور موافي إلى أن الاعتدال في تناول الخبز لا يشكل خطرًا على مرضى السكري، حيث إن المشكلة الحقيقية تكمن في الإفراط في تناوله، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم، ما يستدعي توخي الحذر في نظامهم الغذائي.

الدكتور حسام موافي طب الحالات الحرجة مرضى السكري توزيع السعرات الحرارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البطاقة التموينية

زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

البطاقة الشخصية

خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025

رسميا بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين

رسميًا.. التموين والمالية تعلنان بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

مصطفى لعبة

هو فيه كدة.. إعلامي يعترض على اكتفاء اتحاد الكرة بتغريم لاعب الزمالك

مصطفى لعبة

إنذار بالشطب النهائي.. اتحاد الطائرة يغرم لاعب الزمالك ربع مليون جنيه

الزمالك

نجم الزمالك يطير إلى ألمانيا.. لهذا السبب

تحذير من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

ترشيحاتنا

البيتي فور

أفضل طريقة لعمل البيتيفور بشكل مميز

المشي

لصحة القلب.. فوائد المشي بعد السحور أو العشاء

الدورة الشهرية

للسيدات.. طرق لتخفيف الانتفاخ أبرزها الكيوي والشوفان

بالصور

روجينا تنتهي من تصوير مسلسل حسبة عمري.. وحضور طاقم العمل

فريق عمل حسبة عمري
فريق عمل حسبة عمري
فريق عمل حسبة عمري

قبلة عمياء تفقد طفلًا عينه.. «الهربس» خطر يهدد حياة الرضع ويفقدهم البصر

قبلة عمياء تفقد طفلًا عينه «الهربس» خطر يهدد حياة الرضع ويفقدهم البصر
قبلة عمياء تفقد طفلًا عينه «الهربس» خطر يهدد حياة الرضع ويفقدهم البصر
قبلة عمياء تفقد طفلًا عينه «الهربس» خطر يهدد حياة الرضع ويفقدهم البصر

لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟ باحثون يكشفون السبب

لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟ باحثون يكشفون السبب
لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟ باحثون يكشفون السبب
لماذا يصبح الرجال بدناء بعد الزواج؟ باحثون يكشفون السبب

دراسة: وجود قطة في حياتكم يغني عن وجود الشريك الرومانسي

دراسة: وجود قطة في حياتكم يغني عن وجود الشريك الرومانسي
دراسة: وجود قطة في حياتكم يغني عن وجود الشريك الرومانسي
دراسة: وجود قطة في حياتكم يغني عن وجود الشريك الرومانسي

فيديو

واقعة مدرسة ٦ أكتوبر

واقعة اعتداء في مدرسة بشفرة حلاقة يتحول لقضية.. إيه اللي حصل بالضبط؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد