وزير الدفاع الإسرائيلي: قواعد اللعبة تغيرت وحربنا مستمرة حتى عودة الرهائن

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "قواعد اللعبة قد تغيرت" في الصراع مع حركة حماس، مؤكدًا أن إسرائيل ستستمر في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة "حتى استعادة جميع الرهائن والقضاء التام على الحركة".

جاءت تصريحات كاتس أثناء جولة ميدانية في قاعدة "تال نوف" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وقال كاتس: "أهنئ سلاح الجو والجيش الإسرائيلي على عمليات الاغتيال غير المسبوقة التي نفذناها الليلة الماضية في غزة، والتي تمت بناءً على قرار اتخذناه أنا ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبموافقة كافة الأجهزة الأمنية".

وأضاف: "على حماس أن تدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت، وإذا لم تُفرج فورًا عن جميع الرهائن، فإن أبواب الجحيم ستُفتح عليها، وستواجه كامل قوة الجيش الإسرائيلي جوًا وبحرًا وبرًا، حتى يتم القضاء عليها تمامًا".

وشدد كاتس على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ويتم إزالة كل تهديد عن سكان الجنوب".