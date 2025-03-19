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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء لأهل غزة بعد خرق الكيان الصهيوني لاتفاق وقف العدوان.. ردده الآن

دعاء لأهل غزة
دعاء لأهل غزة
شيماء جمال

دعاء لأهل غزة .. خرق الكيان الصهيونى اتفاق وقف العدوان وشن هجوما مكثفا على أهل غزة، وهذه الجرائم اللا إنسانية والوحشية غير المسبوقة تستوجب الوقوف إلى جانب أهل غزة، والتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء لهم فى هذه الأيام المباركة لكشف الغمة والكرب، ونصرهم على أعدائهم، وفى السطور التالية سنذكر مجموعة من الأدعية لدعم أهل غزة في هذه الأوقات الصعبة:

دعاء لأهل غزة

- اللهم يا رب العالمين، نسألك في هذه الليلة المباركة أن ترحم أهل غزة، وأن تكشف كربهم، وأن تفرج همهم، وأن ترفع عنهم ظلم المحتلين.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

- اللهم يا عزيز يا جبار، انصر أهل غزة على أعدائهم، واخذل من ظلمهم، واجعل لهم العزة والنصر.

اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل شهدائهم.
اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى، يا رب يا الله.
اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين.
اللهم ارزق أهل غزة الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.
اللهم احفظ أهل غزة وفلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.
اللهم يامن لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا .
اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى.
اللهم انصر أهل غزة على من عاداهم.
اللهم صوب رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرًا عزيزًا.
اللهمّ ارفع الضرر عن أهلنا فى غزة وفلسطين.
اللهم قوهم بإيمانك الكبير وانصرهم على أعدائهم وأعداء الإسلام يا رب العالمين.
اللهم غزة وفلسطين في حِماك فرد كيد اليهود على أنفسهم.

دعاء لأهل غزة 2025

اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم برداً وسلاماً يا أرحم الرّاحمين.

اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.

اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائداً إليهم.


اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم انتقم من الصهاينة، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إنّ أهلنا قد ظلموا بغير حق، وأخرجوا من ديارهم، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم، وردهم إليهم ديارهم ، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين، نسألك لأهل غزة النصر على من عادهم، عاجلا غير آجل يا رب العالمين».

اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل، حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

دعاء لأهل غزة قصير

اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض .
اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة .
اللهم بحق عينك التي لا تنام وعزك الذي لا يُضام أرنا عجائب قدرتك في نصرهم.
اللهم نسألك لأهل غزة النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

اللهُم كُن لأهل غزة عوناً ونصيراً يا رب العالمين.
اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.
اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين .
اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.
اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة و فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.
اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.
اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل غزة وفلسطين.
اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.
اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم برداً وسلاماً يا أرحم الرّاحمين.
اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.
 

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