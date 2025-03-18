أحمد موسى: حماس جندت من 10 إلى 15 ألف مقاتل من شباب غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حماس جندت من 10 إلى 15 ألف مقاتل من شباب غزة، متابعا أن إسرائيل قصفت غزة برا وبحرا في إبادة شاملة للفلسطينيين.

500 شهيد فلسطيني معظمهم من الأطفال والسيدات

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 500 شهيد فلسطيني معظمهم من الأطفال والسيدات بسبب القصف الإسرائيلي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا أصدر بيانا في الفجر بأن إسرائيل تشاورت معهم بشأن تفاصيل قصف خان يونس، مستدركا أن حماس أعلنت أن الأسرى في خطر بسبب القصف الإسرائيلي.

