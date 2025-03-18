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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معظمهم أطفال ونساء.. أحمد موسى ينفعل بسبب هجوم جيش الاحتلال الوحشي على أهل غزة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
قسم التوك شو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حركة حماس جندت من 10 إلى 15 ألف مقاتل من شباب غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل قصفت غزة برا وبحرا في إبادة شاملة لـ الفلسطينيين.

وانفعل «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن معظم الشهداء من الأطفال والسيدات بسبب القصف الإسرائيلي الغاشم ليلة أمس.

وأشار أحمد موسى، إلى أن إسرائيل إنتهكت كل معايير حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو مجرم حرب ومتهم في العديد من القضايا أمام المحكمة.

إستهداف قيادات من حماس

وأوضح أحمد موسى، أن إستهداف قيادات عسكرية وسياسية من حماس على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن أمريكا لديها أكبر عدد من حاملات الطائرات بقدرات فائقة.

أحمد موسى حماس غزة إسرائيل فلسطنيين

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