آبل تخطط لتوسيع استخدام مودم C1 وتطوير C2 لهواتف آيفون المستقبلية

أطلقت شركة آبل هذا العام مودمها الأول المصمم داخليًا، C1، مع هاتف iPhone 16e، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تقليل اعتمادها على مودمات Qualcomm.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن آبل لن تقدم هذا المودم في هواتفها الأغلى سعرًا حتى العام المقبل على الأقل.

مودم C1: كفاءة وأداء محسّن

يجمع مودم C1 بين تقنية 4 نانومتر للمعالج الأساسي وتقنية 7 نانومتر لوحدة الإرسال والاستقبال، مما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بمودمات Qualcomm المستخدمة في هواتف آيفون الأخرى.

ومع ذلك، يفتقر المودم إلى دعم تقنية mmWave 5G، التي توفر سرعات فائقة ولكنها لا تزال غير منتشرة على نطاق واسع.

خطط آبل لمودم C2 في iPhone 18 Pro

وفقًا للمحلل جيف بو من شركة GF Securities، تعمل آبل على تطوير مودم جديد يُعرف باسم C2، ومن المتوقع أن يتم استخدامه في هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في عام 2026.

يتوقع أن يدعم مودم C2 تقنية mmWave، مما يعزز من سرعات الاتصال ويجعل الأداء أكثر كفاءة.

التحديات والتوقعات المستقبلية

تشير التقارير إلى أن آبل قد تستخدم مودم C1 في هاتف iPhone 17 Air النحيف للغاية المتوقع إطلاقه هذا العام، ولكن قد تتراجع الشركة عن هذه الخطوة.

كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت النماذج الأساسية من iPhone 18 ستستخدم مودم C1 أم ستستمر في الاعتماد على مودمات Qualcomm.

استخدامات أخرى لمودم C1

من المحتمل أن تقوم آبل بتوسيع استخدام مودم C1 ليشمل منتجات أخرى مثل الإصدارات الخلوية من iPad وApple Watch قبل أن يتم اعتماده في المزيد من هواتف آيفون.

تُظهر هذه الخطط التزام آبل بتطوير تقنياتها الداخلية، مما يعزز من استقلاليتها في سوق الهواتف الذكية.