بفضل Harmonyos.. هواوي تتفوق على آبل وتتصدر سوق الهواتف

تعقد شركة هواوي Huawei حدثا كبيرا في الصين، يوم 20 مارس الجاري، للكشف عن أول هاتف ذكي يعمل بالنسخة المستقرة من نظام التشغيل HarmonyOS Next، ولكن قبل الإعلان المنتظر، فإن الشركة لديها إنجازا أخر تحتفل به.

هواوي تحقق إنجازا جديدا بتفوق Harmonyos على iOS في الصين

ووفقا لتقرير حديث من CounterPoint Research، تجاوز نظام التشغيل من هواوي Harmonyos الآن نظام آبل iOS في الصين، بينما يظل أندرويد هو النظام المسيطر على السوق بحصة تصل إلى 64 ٪ من السوق في الربع الرابع من عام 2024.

وتشير البيانات إلى أن نظام هواوي Harmonyos حقق حصة سوقية تبلغ 19 ٪، متفوقا على نظام التشغيل iOS بفارق نقطتين مئويتين، هذا التفوق على نظام آبل في الصين استمر طوال عام 2024، مما يعد إنجازا جديدا للشركة الصينية.

هذه الخطوة تمثل علامة فارقة رئيسية بالنسبة لشركة هواوي، التي كانت تواجه تحديات كبيرة للحفاظ على أعمالها في مجال الهواتف الذكية بعد العقوبات الأمريكية.

والآن، لم تتمكن هواوي من التفوق على آبل في مجال النظام التشغيل فقط، بل إن عملاقة التكنولوجيا الصينية تتفوق عليها في كل من حصص سوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في الصين.

ووفقا لبيانات مبيعات الهواتف الذكية من Counterpoint، تصدرت هواوي سوق الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث حصلت على حصة سوقية بلغت 18.1 ٪.

ويعد هذا أول انتصار كبير للشركة في سوقها المحلي منذ فرض الحظر الأمريكي قبل خمس سنوات، وقد ساهم في نمو مبيعات الهواتف الذكية في هواوي بنسبة 15.5 ٪ على أساس سنوي، مدفوعة بنجاح سلسلة Nova 13 و Mate 70.

ويشير تقرير Counterpoint، إلى أن اعتماد Harmonyos سيستمر في النمو، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإعانات المدعومة من الحكومة الصينية، في محاولة لتحفيز الاقتصاد، حيث تقدم الصين دعما ماليا يصل إلى 500 يوان (70 دولارا) على الهواتف الذكية التي يبلغ سعرها 6000 يوان (حوالي 800 دولار).

وعلى الصعيد العالمي، يظل نظام أندرويد المسيطر على بحصة تبلغ 74 ٪، على الرغم من أن ذلك انخفض من 80 ٪ في الربع الثالث من عام 2024، وفي المقابل، زادت حصة نظام هواوي من 16 ٪ إلى 22 ٪ خلال نفس الفترة، بينما ظلت حصة هواوي العالمية ثابتة بنسبة 4 ٪ منذ أوائل عام 2024.