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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد.. الأم المثالية بالوادي الجديد خرجت 3 أطباء ومجلس مدينة الخارجة ينشر أسماء الفائزين بالوحدات السكنية

الام المثالية
الام المثالية
منصور ابوالعلمين

شهد محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:


: بالصبر والإصرار.. الأم المثالية بالوادى الجديد ساعدت زوجها في رحلة المرض وخرجت ٣ اطباء

حصلت منال عبد الحميد أحمد، ابنة محافظة الوادى الجديد علي لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة والتى تعمل مشرفة مكتبات بمدرسة الثورة الإعدادية وعمرها 50 سنة وعاشت رحلة كفاح منذ أن تزوجت فى سن 19 سنة بعد حصولها على دبلوم ثانوى ملابس جاهزة وظلت تكافح على مدار سنوات طويلة فى مجال دراستها وعملت بالخياطة وساعدت زوجها فى رحلة مرضه  اختيارها الأم المثالية عن محافظة الوادي الجديد بالمسابقة السنوية التي تنظمها وزارة.

وتعمل منال عبدالحميد مشرفة مكتبات بإحدي مدارس الوادي الجديد التعليمية ولديها 3 أبناء ريم سامي عيد، ودينا سامي عيد، ومصطفى سامي عيد، فحصلت الأولى على ماجستير في العلوم الطبية، والثانية معيدة بمعهد الأورام، والثالث بكالوريوس طب أسنان الجامعة البريطانية.

وأضافت أن زوجها سامي عيد عبدالوارث توفي منذ 6 سنوات تاركًا لها أولادها الثلاثة وحزن فراقه الذي لا تتحمله حتى الآن، فكان دائمًا يتمني نجاحها ونجاح أولادها في كل شيد، مؤكدة أن وجوده في حياتها في حد ذاته نجاح لا يوصف، ولكن إرادة الله فوق كل شىء وهو الآن في مكان أفضل عند الله سبحانه وتعالي.

وأكدت منال عبدالحميد الحائزة على المركز الأول للأم المثالية بالوادي الجديد أنها سعيدة جدًا باختيارها بهذا اللقب، والفضل يرجع للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الذي أكرمني مرتين، الأولى عندما جبر بخاطري وأعطى لابني منحة في طب الأسنان ضمن الطلاب المتفوقين دراسيًا والحاصلين على درجات عليا والثانية عند اختياري ضمن الأمهات المثاليات بالمحافظة وتمثيلي كأم مثالية عن المحافظة بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت منال إنها تعيش اليوم أسعد لحظات حياتها بعد تكريمها الأم المثالية بالوادي الجديد وكأنها حققت حلم زوجها الراحل سامي عيد الذي أفنى عمره في تربية أبنائه وكان يحلم دائمًا بنجاح أسرته وأولاده علميًا وثقاقيًا واجتماعيًا، مؤكدة أنه بعد رحيله سرت على نهجه بدعم أولادي دراسيًا وأسريًا حتى تفوقوا ورفعوا رأسي ورأس والدهم الراحل عن دنيانا والباقي في قلوبنا جميعًا.

واختتمت منال حديثها أنها كانت ستكون أسعد لو كان زوجها بجوارها أثناء سماعها تحقيقها لقب الأم المثالية ولكن إرادة الله فوق كل شىء، ولذلك أهدي نجاحي وتكريمي لزوجي الذي عاش معي وأكرمني أنا وأولادي.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم طالمثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.


مجلس مدينة الخارجة بالوادي الجديد ينشر أسماء الفائزين بقرعة الوحدات السكنية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن بدء تسليم المستحقين للوحدات السكنية الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا للقرعة العلنية التي أجريت يوم 26 فبراير 2025، والتي تم خلالها تخصيص 65 وحدة سكنية لـ 65 مستحقًا، حيث يستمر التسليم حتى 26 مارس 2028.

ونوهت الوحدة المحلية إلى المستحقين الواردة أسماؤهم في الكشوف المعلنة التوجه إلى مقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، وذلك لاستكمال إجراءات التسليم وإنهاء كافة الأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة وفى حال معرفة أية تفاصيل أخرى، يرجى الاستفسار في مقر الوحدة المحلية.

المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها المجتمعية.. ندوة بمركز إعلام الداخلة

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، احتفالية وندوة تثقيفية تحت عنوان "المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها المجتمعية وفق رؤية مصر ٢٠٣٠"، وذلك بمركز ومدينة بلاط ، بحضور نائب رئيس مركز ومدينة بلاط ماهر حسن و عدد من القيادات النسائية والسيدات وطلاب الجامعات والمعاهد إضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز.

حاضر في الندوة كل من الدكتور ماهر محمد صالح زنقور  عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد، والشيخ عبدالله سفينة مدير إدارة الأوقاف بمركز ومدينة بلاط، وبثينة محمد صقر مقرر المجلس القومي للمرأة بمدينة بلاط.

و افتتح الاحتفالية محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة مقدمًا التهنئة للحضور من السيدات بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية، مؤكدًا على ما حققته المرأة المصرية من مكتسبات كبيرة في ظل القيادة السياسية الحالية وما تبذله الدولة من جهود متواصلة لتمكينها على كافة المستويات. مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات في دعم الفعاليات الوطنية المختلفة.

الوادى الجديد فعاليات الام المثاليه ندوه

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