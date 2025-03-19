هشام حنفي: قرار استبعاد إمام عاشور من قائمة المنتخب "انضباطي"

قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق إن قرار استبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي من قائمة المنتخب الوطني انضباطي وليس فنيا.



أضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: " الوطنية عند التوأم حسن قوية واستبعاد إمام عاشور ليس فني ولكن بسبب عدم الالتزام والانضباط".

تابع حنفي: " ومن وجهة نظري كان لا بد من تواجد عمر جابر وكريم الدبيس في صفوف المنتخب خاصة أنهما يؤديان بشكل جيد في الفترة الأخيرة".

وواصل: "قدرات تريزيجيه لا تؤهله للعب في الجبهة اليسرى وكان علي الجهاز الفني للمنتخب أن يضم لاعب في هذا المكان".

وأكمل: " المنتخب الوطني يملك سكواد قوي ولدينا محترفين في أعظم دوريات العالم وفرص الفراعنة في الفوز على إثيوبيا وسيراليون كبيرة".