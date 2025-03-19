30 مارس أول أيام عيد الفطر فلكيًا

أعلن الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد غرة شهر شوال 1446هـ فلكيًا وموعد عيد الفطر المبارك 2025، وفقا لعدد من الدراسات التي يجريها قسم الشمس والرصد بالمعهد.

وأشار الدليل الفلكي، إلى أن الأحد 30 مارس 2025 هو موعد عيد الفطر المبارك، وهو غرة شهر شوال 1446هـ فلكيًا، كما سيكون السبت 29 مارس آخر أيام شهر رمضان المبارك.

وذكر الدليل الفلكي في بیان هلال شهر شوال لعام 1446، أن يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م يوم الرؤية.

عملية الرصد بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة

ويجري المعهد القومي للبحوث الفلكية، عملية الرصد في نهاية كل شهر هجري، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة، ويرسل المعهد عدد من اللجان المنتشرة عبر الجمهورية، لرصد الهلال وتحديد موعد عيد الفطر المبارك 2025، ويعلن مفتي الديار المصرية بعد الانتهاء من عملية الرصد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق

وجاء في الدليل الفلكي، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بنحو 12 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة.

وأكمل الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية: ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ 7 دقائق.