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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الزملوط: بدء صرف الدعم الإضافي للأسر المقيدة على البطاقات التموينية بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صدور التوجيه الوزاري لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن صرف المنحة الإضافية للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة لدعم المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة.

حيث سيتم صرف منحة إضافية لأصحاب البطاقات التموينية بدءًا من اليوم، بحسب عدد الأفراد ووفقًا للحصص المحددة لكل بطاقة دون فرض أي رسوم إضافية على المواطنين، وتظهر المنحة الإضافية للمستحقين في بون صرف الخبز بالمخابز. 

 ويتم الصرف من خلال التجار التموينيين على مستوى المحافظة، ويشمل الدعم قائمة تضم 33 سلعة من السلع التموينية الأساسية التي يمكن للمستفيدين الحصول عليها حتى نهاية شهر أبريل 2025.

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