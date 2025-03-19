لهو الأطفال يُشعِل مشاجرة في جرجا بسوهاج.. وسقوط ضحايا

شهد مركز جرجا بمحافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين عائلتين، أسفرت عن وقوع عدد من المصابين بطلقات الخرطوش والجروح الرضية، وذلك إثر خلاف نشب بين الطرفين بسبب لهو الأطفال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين كل من:" الطرف الأول محمد ي. ن. هـ، 18 عامًا، عامل، مصابًا برش خرطوش أسفل الجانب الأيمن، خالد ا. م. خ، 18 عامًا، عامل، مصابًا بجرح رضي بالساق اليمنى، محمود ع. ح. ر، 50 عامًا، عامل، محمد م. م. م، 37 عامًا، عامل".

الطرف الثاني:" أحمد ا. ن. م، 33 عامًا، عامل، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، عادل م. ن. م، 51 عامًا، عامل، أحمد م. ن. م، 45 عامًا، حاصل على ليسانس، مظهر خ. ن. م، 52 عامًا، عامل، وجميعهم يقيمون بذات الناحية".

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الثالث من الطرف الأول والثاني من الطرف الثاني على الأسلحة المستخدمة في المشاجرة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب والشتم والضرب.

كما تبين من التحريات الأولية أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين بسبب لهو الأطفال، وتطورت إلى اشتباكات عنيفة، قام خلالها الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول باستخدام السلاح المضبوط بحوزته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.