قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة
جيش الإحتلال يطالب سكان عدد من أحياء مدينة خان يونس بالإخلاء الفوري
أهم 5 نصائح ذكية لمنع سرقة سيارتك
قرار عاجل بشأن تجهيزات امتحانات الثانوية العامة 2025
أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
وزارة الدفاع التايوانية : 2027 هو العام المحتمل لغزو الصين لبلادنا
عودة الأجواء الشتوية وأمطار على هذا المحافظات| الطقس اليوم
ترامب : الإمارات وأمريكا شريكتان في العمل على تحقيق السلام والأمن
بعد اعتقال أوغلو ..حظر كلّ أنواع التجمّعات والتظاهرات لمدة 4 أيام بأسطنبول
عجائب وأسرار صلاة الضحى في رمضان.. واظب عليها وترقب الرزق وإجابة الدعاء
مواقيت الصلاة 19 رمضان .. موعد آذان المغرب في قنا
بفعل زيادة الطلب.. تحرك أسعار الذهب بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لهو الأطفال يُشعِل مشاجرة في جرجا بسوهاج.. وسقوط ضحايا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز جرجا بمحافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين عائلتين، أسفرت عن وقوع عدد من المصابين بطلقات الخرطوش والجروح الرضية، وذلك إثر خلاف نشب بين الطرفين بسبب لهو الأطفال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين كل من:" الطرف الأول محمد ي. ن. هـ، 18 عامًا، عامل، مصابًا برش خرطوش أسفل الجانب الأيمن، خالد ا. م. خ، 18 عامًا، عامل، مصابًا بجرح رضي بالساق اليمنى، محمود ع. ح. ر، 50 عامًا، عامل، محمد م. م. م، 37 عامًا، عامل".

الطرف الثاني:" أحمد ا. ن. م، 33 عامًا، عامل، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، عادل م. ن. م، 51 عامًا، عامل، أحمد م. ن. م، 45 عامًا، حاصل على ليسانس، مظهر خ. ن. م، 52 عامًا، عامل، وجميعهم يقيمون بذات الناحية".

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الثالث من الطرف الأول والثاني من الطرف الثاني على الأسلحة المستخدمة في المشاجرة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب والشتم والضرب.

كما تبين من التحريات الأولية أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين بسبب لهو الأطفال، وتطورت إلى اشتباكات عنيفة، قام خلالها الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول باستخدام السلاح المضبوط بحوزته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مشاجرة لهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

أحمد موسى

شاهد| أحمد موسى يكشف خطأ كبيرا ارتكبته حماس عند تسليم الأسرى

مشغولات ذهبية

رسميا الآن| أسعار الذهب تواصل التحرك .. ومفاجأة في عيار 21

حالة الطقس

رياح وأمطار .. ظاهرتان جويتان تسيطران على الطقس غدا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

الأهلي

قرارات نارية من رابطة الأندية.. وتحذّر: ممنوع الحديث عن شكوى الأهلي قبل التحقيق

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين

تصريح عاجل من وزير التموين بشأن حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز

ترشيحاتنا

ارشيفي

قاض فيدرالي يأمر بإعادة أنظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وترامب يرد

زيلينسكي

زيلينسكي يدين هجمات روسيا على أوكرانيا

نشرة أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | إدارة ترامب تهدد بفصل ألف عالم بيئي.. وكشف ملفات سرية عن اغتيال كينيدي.. وعودة بن غفير لحكومة الاحتلال

بالصور

ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي
ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي
ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي

استشاري تغذية يحذّر من الجبن الرخيصة.. ويكشف أفضل الأنواع الصحية

مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية
مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية
مخاطر تناول الجبن المصنوعة من الدهون النباتية

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الزنجبيل بالعسل؟.. وطرق مختلفة لتحضيره

فوائد مشروب الزنجبيل بالعسل
فوائد مشروب الزنجبيل بالعسل
فوائد مشروب الزنجبيل بالعسل

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة: الأسباب والأعراض وعلاجها بالمشروبات الطبيعية

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

فيديو

ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

المزيد