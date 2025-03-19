أولياء أمور مصر: نطالب بتفعيل الأنشطة وأساليب الشرح الحديثة لجذب الطلاب للمدارس

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، بيانا إعلاميا طالبت خلاله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالاهتمام بتفعيل الأنشطة المدرسية لتفريغ طاقات الطلاب في شيء مفيد ، والتأكد من قيام المعلمين بإستخدام أساليب شرح حديثة جاذبة للطلاب ، مع الاهتمام بإعداد المعلم تربويا حتي يسهل عليه التعامل مع الأنماط المختلفة للطلاب.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : الطالب يحب المدرسة من خلال حبه للمعلم وبالتالي قد ينفر من الذهاب للمدرسة بسبب المعلم أيضا.



كما شددت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، على أهمية توفير بيئة مدرسية نظيفة وآمنة ، ومعامل مؤهلة للشرح العملي للمناهج ، و حل عجز المعلمين حل جذري ، ومتابعة أداء المعلم لدوره في الفصل بالشرح والتطبيق.

وطالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة النظر من جديد في كم التقييمات التي ترهق الطالب وولي الامر وتؤثر بشكل كبير علي الحياة الاجتماعية وممارسة الهوايات والرياضة.

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن ظاهرة الغياب في المدارس شهدت تراجع ملحوظ هذا العام بسبب تشديد وزارة التربية والتعليم علي الطلاب بالحضور في جميع المراحل الدراسية ، وذلك من خلال تسجيل الغياب إلكترونيًا للطلاب ووجود الأداءات الصفية والمنزلية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن الطلاب صاروا مجبورين على الالتزام بالحضور في المدارس ، لأن التقييمات الأسبوعية و الاختبارات الشهرية لا يتم إعادتها للطلاب، مما يجعل الطلاب لا يستطيعون الغياب حتى لا يؤثر ذلك على درجات أعمال السنة، بالإضافة إلى خوفهم على درجات الحضور والمواظبة.



وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، قد يكون للزيارات الميدانية لوزير التربية والتعليم التي تجرى لمتابعة انتظام الدراسة بالمدارس ، دور في انتظام سير العملية التعليمية والتزام الجميع بالحضور .