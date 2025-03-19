أسعار لكزس موديل 2025 الجديدة

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس LX موديل 2025 في سوق السيارات السعودي، وتنتمي LX لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر LX الجديدة بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، دودج دورانجو، وتويوتا سيكويا، وفورد اف-150، ورابتور، ولينكون نافيجيتور 20 .

لكزس LX موديل 2025

- محرك لكزس LX موديل 2025

تحصل سيارة لكزس LX موديل 2025 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات، وتنتج قوة 409 حصان، وبها عزم دوران 649 نيوتن/متر .

لكزس LX موديل 2025

ويوجد بـ سيارة لكزس LX موديل 2025 بمحرك كهربائي ينتج قوة 457 حصان، وعزم دوران 790 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات لكزس LX موديل 2025

زودت سيارة لكزس LX موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تحذير الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومساعدة التوجيه في حالات الطوارئ، واكتشاف السيارات القادمة عند الانعطاف مع الكبح التلقائي، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي، والمحافظة على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار ومساعدة التوجيه، ومراقبة النقطة العمياء، والتعرف على إشارات الطريق، ومساعدة الازدحام المروري مع التوجيه بدون استخدام اليدين.

لكزس LX موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس LX موديل 2025 بها، أجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية والخلفية، وتنبيه حركة المرور الأمامية والخلفية، ونظام كاميرا بزاوية 360 درجة مع أوضاع الطرق الوعرة للمساعدة في المناورة بسرعات منخفضة، وركن السيارات آليا، وبها شاشة عرض أمامية على الزجاج هيد اب ديسبلاي، وشاحن هاتف لاسلكي، وبها مقاعد مزودة بميزة التدليك، وبها جنوط مقاس 20 بوصه، ونظام تعليق قابل لتعديل الارتفاع، ومصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب، وسقف متحرك.

لكزس LX موديل 2025

وتحتوي سيارة لكزس LX موديل 2025 ايضا علي، باب خلفي كهربائي ومزيلات الجليد ، ومساحات زجاج أمامي، ومقاعد من الجلد، وبها مقاعد أمامية مدفأة ومهواة، ومقاعد خارجية مدفأة في الصف الثاني، وعجلة قيادة مدفأة، وبها 10 مكبرات صوت، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصه، وبلها كونسول وسطي، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصه يدعم ابل كار بلاي لاسلكياً و اندرويد اوتو.

- أسعار لكزس LX موديل 2025

لكزس LX موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة لكزس LX موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 400 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس LX موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 426 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس LX موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 432 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة لكزس LX موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 434 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة لكزس LX موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 441 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة لكزس LX موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 530 ألف ريال سعودي .